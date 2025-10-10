La curiosa rutina de Endrick, que sigue 'desaparecido': entrenos en casa con realidad virtual

Endrick sigue sin aparecer. El joven brasileño atraviesa un momento extraño, y es que hasta ahora no ha disputado ningún partido oficial esta temporada. Parece haberse 'esfumado' de los planes de Xabi Alonso. Una situación que todo el mundo desconoce, pero que contrasta con la temporada pasada, en la que disputó 37 partidos con Carlo Ancelotti y tuvo algo de importancia.

A finales de verano, estuvo a punto de salir cedido a la Real Sociedad, pero finalmenté se cayó la operación por el deseo del futbolista de quedarse en el conjunto blanco.

El 'método Endrick' para aguantar la forma física

La ausencia de minutos ha generado curiosidad sobre cómo mantiene su forma física y mental mientras espera su oportunidad. A diferencia de la temporada pasada, donde se movía con frecuencia en el campo y participaba en partidos, ahora Endrick debe buscar métodos alternativos para no perder ritmo y seguir desarrollando su juego.

Lejos de quedarse quieto, el delantero ha incorporado la tecnología a su preparación diaria. Parte de su rutina incluye entrenamientos con gafas de realidad virtual, una herramienta que le permite simular situaciones de partido, practicar movimientos, tomar decisiones rápidas y moverse por distintas áreas del campo sin estar físicamente en un encuentro.

Según sus entrenadores, estas sesiones con VR no reemplazan el trabajo físico tradicional, pero son fundamentales para mejorar la percepción del juego, la anticipación de jugadas y la toma de decisiones bajo presión. Cada simulación contribuye a que Endrick llegue más preparado cuando finalmente tenga minutos con Xabi Alonso.

Además de la realidad virtual, su rutina incluye ejercicios de fuerza, acondicionamiento físico y sesiones tácticas adaptadas a su edad y desarrollo. La combinación de entrenamiento tradicional y tecnología avanzada permite mantener su rendimiento y cuidar su cuerpo, evitando riesgos de lesiones que podrían comprometer su progresión.

Con cada entrenamiento, el joven brasileño continúa afinando su talento, preparando el terreno para un regreso que puede ser cercano.