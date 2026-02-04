La curiosa imagen de Jude Bellingham con una máscara: "No es nada grave"

Jude Bellingham estará aproximadamente un mes de baja tras sufrir una lesión en la pierna izquierda. Como ya se informó, será baja para la eliminatoria ante el Benfica, lo que el Real Madrid perderá una pieza clave en el centro del campo.

El internacional inglés, sin embargo, ha publicado una imagen en sus redes sociales en la que aparece con una ‘Training Mask', una máscara de oxigeno que es habitual en los jugadores del Real Madrid, lo que ha levantado un clima de especulación y preocupación, por si la máscara podía estar relacionado con su lesión.

¿Se pierde el Mundial?

La prensa inglesa, de hecho, ha empezado a analizar su situación, hablando de una 'situación grave' y de riesgo de perderse el próximo Mundial. Bellingham se perdió el último encuentro de liga ante el Rayo Vallecano, pero en la publicación, detalla que 'Life Goes On', es decir, que la vida sigue y, por tanto, que está bien.

Antonio Pintus, responsable de la preparación física del Madrid, explicó que estas máscaras permiten “individualizar el trabajo de carrera”. El primer equipo las utilizará de nuevo en marzo y eso permitirá determinar la evolución del estado físico de los jugadores y decidir si el entrenamiento sigue centrándose en el trabajo aeróbico o si por el contrario “hay que centrarse en ‘sprints’ y aceleraciones”, según Pintus.

Existen distintos tipos de máscaras utilizadas en el ámbito deportivo, aunque no todas sirven para entrenar. Las que empleó el Real Madrid son dispositivos portátiles de análisis de gases, cuyo objetivo es evaluar el estado físico del jugador, no mejorar el rendimiento durante el ejercicio. Estos aparatos permiten realizar pruebas de esfuerzo en tiempo real, similares a las de laboratorio, pero en condiciones reales de entrenamiento. Gracias a ellos se pueden medir parámetros como la capacidad aeróbica, la potencia aeróbica y los umbrales anaeróbicos, especialmente útiles al inicio de la temporada para valorar el estado físico tras el periodo de descanso.

Común en otros deportes

Según explica a CuídatePlus José Francisco Tornero , experto en Ciencias Biomédicas y Psicofisiología de la Universidad Europea de Madrid, se usa para “una prueba de esfuerzo en tiempo real igual que se hace en el laboratorio de fisiología” con la ventaja de que se hace en condiciones reales. "Se ha realizado un test de Cooper a los jugadores para medir la capacidad aeróbica, la potencia aeróbica y los umbrales anaeróbicos", explica.

Estas máscaras se utilizan sobre todo en deportes de resistencia y larga duración, como el triatlón, el atletismo de fondo o el ciclismo. En estos casos, la fatiga de la musculatura respiratoria juega un papel importante en el rendimiento. El entrenamiento con hipoxia puede generar adaptaciones en la sangre, como el aumento del número de glóbulos rojos y una mayor capacidad de transporte de oxígeno, produciendo efectos similares, aunque naturales, a los que provoca la eritropoyetina (EPO).

Más allá del deporte, la hipoxia controlada también se está estudiando en el ámbito de la salud. Se ha empezado a aplicar en patologías como enfermedades vasculares de las piernas, algunos tipos de cáncer o incluso en la regulación de la microbiota intestinal.