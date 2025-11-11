La cúpula del Madrid en alerta con un equipo de ‘oficinistas’

El Real Madrid vuelve a las andadas. Una derrota y un empate consecutivos con jugadores que ejercen de oficinistas. Acomodados a su suerte con el visto bueno de Xabi Alonso, que también parece un mero funcionario desde su encontronazo con Vinícius. Dos partidos sin marcar, algo que no ocurría desde hace dos temporadas.

Aburridos

Los conceptos que intenta imponer el técnico vasco se han esfumado. Eso de ser directos es un espejismo. Hasta los jugadores parecen aburrirse cuando tienen el balón. Estáticos, esperando el pase al pie y recreándose con él cuando lo reciben para jugar en horizontal. Perdieron en Liverpool con 61,2% de posesión y empataron en Vallecas con el 54,4%.

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, conversa con Vinicius, durante el partido contra el Rayo. / MARISCAL / EFE

No sirve de nada controlar el juego. Solo se aplica en defensa para dominar el partido. El entrenador está conforme vistas sus declaraciones. “Hemos sido consistentes con el rendimiento, la idea y la exigencia”, dijo tras perder en Anfield, y tras el empate de Vallecas le preguntaron que dónde estaba el rock and roll que proponía imponer para no responder: “Estábamos preparados para un partido exigente. Siempre nos ha costado aquí y este año también”.

Sin juego

Llevan dos partidos sin jugar a nada: presión deslavazada, posesión inútil, ataques previsibles, nula movilidad y demasiada dependencia de los goles de Mbappé, las internadas de Vinicius y las paradas de Courtois. Síntomas preocupantes de un proyecto estancado tras un arranque prometedor. Xabi es el señalado, pero su equipo empezó a jugar como él quería y consiente que dejen de hacerlo.

La cúpula dirigente del club está en alerta. Esperan que el parón de selecciones sirva para calmar los ánimos, para analizar la situación y cortar de raíz esas sensaciones que provocan intranquilidad. Dan un margen de confianza al proyecto, conscientes de que se detectan síntomas que se asemejan a los de la temporada pasada. Pero confían en que todo vuelva a su cauce y recuerdan que son líderes en la Liga y están entre los ocho primeros en la Champions.