Se cumple un año del grave error de Marciniak que puso al Madrid en la final de la Champions

Szymon Marciniak está en boca de todos. El arbitraje del polaco en el Inter de Milán - Barça, junto a sus asistentes y especialmente al equipo del VAR, ha recibido duras críticas que han llegado de toda Europa. El conjunto azulgrana se siente perjudicado y tanto los futbolistas como Hansi Flick dejaron clara su opinión sobre el colegiado tras el pitido final.

Curiosamente, ahora que el polaco está en entredicho por sus decisiones, mañana 8 de mayo se cumple un año de un error gravísimo que cometió junto a su asistente de aquel día, también en una vuelta de las semifinales de la Champions League.

Aquel día, Real Madrid y Bayern de Múnich se jugaban el pase a la final de la competición europea tras el 2-2 de la ida en Múnich. Los blancos lograron el triunfo con un doblete de Joselu en los últimos minutos del partido, pero la polémica llegó justo después de la remontada.

En la última jugada del partido, el polaco, a petición de su asistente, anuló un gol de De Ligt por fuera de juego. Las imágenes dejaron en evidencia que Mazraoui, que es el futbolista que pelea por la pelota e interviene en la acción, no estaba en posición ilegal, por lo que el tanto debió haber subido al marcador.

Aquel día, sin embargo, se tomó la decisión de no dejar terminar la acción, justo lo contrario a lo que se hace en todos los partidos desde la implantación del VAR. Curiosamente, en el segundo gol de Joselu sí se dejó acabar la jugada antes de pitar el fuera de juego.

El gol hubiera mandado el partido a la prórroga, pero el Bayern no tuvo opción tras la decisión de los árbitros. Los jugadores del equipo alemán estallaron después con declaraciones explosivas sobre lo sucedido.

"Creo que todos sabemos la regla, si no está claro el fuera de juego tienes que dejar jugar. Ha sido una vergüenza. Con el gol de Joselu deja seguir jugando... ¿Por qué no con nosotros? Es increíble. El juez de línea me pidió disculpas por haber cometido un error", dijo De Ligt.

Su compañero, Thomas Müller, todavía fue más allá: "El árbitro no fue al VAR. Ni siquiera se dio la oportunidad de ir a verlo. Una situación así es muy extraña, pitar tan rápido. Pasa mucho aquí en Madrid... Lo vi hace unos años, con dos goles de Cristiano Ronaldo, pero eso fue antes del VAR".