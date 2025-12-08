Cumbre de urgencia: última oportunidad para Xabi con Zidane y Klopp en la recámara

La derrota del Real Madrid ante el Celta supuso un golpe casi definitivo del proyecto de Xabi Alonso en el equipo blanco. El último mes ha sido un suplicio para el técnico, que ha visto como toda la ventaja que logró sacarle al Barça no solo se ha diluido, sino que a día de hoy los suyos se encuentran a cuatro puntos del conjunto blaugrana en la tabla.

La tensión en el vestuario es evidente y el puesto del técnico está en riesgo. Tras el partido, según informa El Mundo, hubo una reunión de madrugada en las oficinas del Santiago Bernabéu. Una cumbre entre los máximos responsables del conjunto blanco para tratar el futuro de Xabi Alonso.

Xabi Alonso, durante el Real Madrid - Celta de Vigo / AP

La reunión se extendió hasta pasada la una de la mañana y, según el medio citado, la conclusión que se extrajo es que el partido ante el Manchester City es la última oportunidad para el entrenador. Se considera que la relación entre el vestuario y el técnico es irreparable.

Mientras tanto, el Madrid pone un ojo en el mercado de entrenadores. El Mundo apunta a dos nombres como grandes favoritos para la plana mayor del equipo blanco: Zinedine Zidane y Jürgen Klopp. Por lo que respecta al francés, se encuentra esperando la oportunidad de la selección de Francia, que según medios del país vecino podría llegar este mismo verano, justo después del Mundial.

Zidane, en su etapa en el Real Madrid / EFE

Por su parte, Jürgen Klopp ocupa un cargo como Director Global de Fútbol en la organización de Red Bull. Hace unas semanas, el nombre del alemán sonó para ocupar el cargo de Arne Slot en el Liverpool, aunque Fabrizio Romano aclaró que no ha habido ningún tipo de contacto entre el entrenador y su antiguo club y que "Klopp está totalmente centrado en el proyecto del grupo del Red Bull".

Lo que sí parece una evidencia es que el partido del miércoles ante el Manchester City ha cogido tintes dramáticos. El Madrid tiene plantilla para hacerle frente al equipo de Guardiola, pero por lo visto hasta ahora, los problemas del equipo blanco van más allá del nivel individual de los futbolistas.

Ganar en el Bernabéu podría suponer un punto de inflexión a favor de Xabi Alonso, pero con los dirigentes del club analizando ya posibles relevos, la sensación es que solo alargaría lo inevitable.