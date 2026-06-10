Cumbre Real Madrid - Mendes por Mourinho y el futuro del mercado

Hacía muchos años que no se veía una escena así. Dos pesos pesados del Real Madrid, José Ángel Sánchez, director general, y Juni Calafat, responsable de captación internacional, entrando en el Hotel Santo Mauro para reunirse con el superagente Jorge Mendes. Todo ello, bajo una enorme expectación mediática, con decenas de periodistas haciendo guardia. Como en los viejos tiempos. Dentro de la lujosa ubicación también estaría José Mourinho, futuro técnico del club blanco, pero nadie fue capaz de captar su imagen.

La agenda de Mendes

Mendes ha estado desvinculado del Real Madrid en los últimos años. Atrás quedaban los años de Cristiano Ronaldo o Pepe. Sin embargo, el regreso de José Mourinho al Real Madrid 13 años después ha vuelto a sentar en la misma mesa a las partes. Una mesa que, este miércoles, estuvo fuera de Valdebebas. Fue en un lugar neutro, en el centro de Madrid, para escenificar un diálogo abierto entre los actores de un club con un futuro por decidir.

La cumbre tuvo lugar pasadas las 20:00 y se prolongó hasta la madrugada. Un empleado del hotel salió cerca de las 1:30 horas para advertir a los periodistas congregados que no habría más entradas y salidas del inmueble. Para entonces, la jornada del Real Madrid había saltado por los aires. El club emitió un comunicado por la tarde asegurando que había presentado una oferta de 150 millones por Julián Álvarez que había sido rechazada. Un movimiento de distracción y un aviso a navegantes, propios y ajenos. No habrá más pujas por el argentino.

La realidad detrás de esta promesa de pujar por un ‘galáctico’, como anunció Florentino Pérez en el programa ‘Horizonte’, es que el jugador argentino del Atlético no fue la primera opción. El deseo primero de la candidatura del reelegido presidente era ir a por uno de los representados de Jorge Mendes, preferentemente Joao Neves. Un jugador que es muy del gusto del máximo mandatario blanco. La idea se encontró con un portazo frontal del PSG, que ahora mismo se encuentra en la cúspide de la jerarquía europea.

Los deseos de Florentino

Florentino Pérez nunca se habría referido al Atlético como “un gran equipo de la Champions”, definición que utilizó para describir al equipo que recibiría la oferta. Sobre todo, teniendo en cuenta sus comentarios previos y recientes sobre el club rojiblanco, al que incluyó en su lista de señalados en la rueda de prensa con la que convocó elecciones. A partir de ahí, opciones como la de Olise -que él mismo negó en el programa de Iker Jiménez-, que igualmente fue rechazada de pleno por el Bayern. Y finalmente, la ‘vía Julián’.

El mundo del fútbol sabe ahora que el Real Madrid tiene 150 millones -aunque determinadas fuentes aseguren que al Atlético nunca se le puso una cifra- para gastar en un mercado que será muy movido. Por el momento, hay dos fichajes cerrados, aunque no oficiales, como son Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries. Con Mendes de nuevo en la ecuación, y más estando Mourinho de por medio, hay nombres que ha cotizan al alza, como Mateus Fernandes, mediocentro del West Ham, que saldrá tras el descenso del club inglés.

El más deseado de la cartera de Mendes es Vitinha, pero el PSG, doble campeón de Europa, es ahora cliente preferencial. Esta es otra realidad que debe asumir el Real Madrid, que opera en un mercado donde ya no es la referencia absoluta, pese al poder de convocatoria que todavía pueda detentar Florentino Pérez. El ‘superagente’ hizo público su compromiso con Nasser Al-Khelaifi, antiguo enemigo del presidente madridista, con el mensaje: “Nunca fueron una opción para nadie, son innegociables”. Una cita trasladada a través de Fabrizio Romano. Porque en el pack de retomar relaciones con el Real Madrid también está que se radiografíen los movimientos de un mercado que se prevé largo y decisivo en la ‘casa blanca’ donde la 'operación galáctico' no está cerrada.