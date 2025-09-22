Cumbre entre el Real Madrid y los agentes de Vinicius Jr

El caso Vinicius se calienta por momentos. A pesar de que Xabi Alonso tratara de quitarle hierro al asunto en rueda de prensa, la realidad es que el brasileño no está contento con la situación que está viviendo en el club. Desde la llegada del tolosarra, ha sido relegado a un segundo plano en el que ya ni siquiera es titular indiscutible y en el que tiene un estatus muy inferior al de temporadas pasadas.

Terminando septiembre, el extremo todavía no ha completado 90 minutos en lo que llevamos de curso y ha sido suplente en dos encuentros, en los que Rodrygo Goes ha estado por delante. Si bien la filosofía de Xabi se basa en las rotaciones, los gestos de Vinicius durante los partidos invitan a pensar que el conflicto está vigente.

Vinícius se enfada al escuchar a Xabi explicarle las razones de su sustitución / EFE/Sergio Pérez

Por si fuera poco, todo esto se produce en medio de una negociación por la renovación del futbolista con el Madrid que ahora mismo está completamente parada. Las pretensiones del jugador y la oferta del club son ahora mismo dos posturas alejadas que deberían acercarse en los próximos meses para evitar un terremoto todavía mayor.

Cumbre en Valdebebas

En la noche del domingo, El Chiringuito informó que, si la situación continuaba así, "la posibilidad de que Vinicius Jr no siga en el Madrid en enero está encima de la mesa". Un auténtico bombazo que añade presión al club y al técnico del equipo blanco mirando los próximos pasos que tomen con el futbolista.

Por lo pronto, Jugones ha revelado que este mismo martes ha habido una cumbre en las oficinas de Valdebebas. El jugador ha llegado esta mañana para entrenarse acompañado de Tata Soares, su mánager, y Frederico Pena, representante y CEO de la agencia del brasileño. Tras dejar a Vinicius, ambos se han dirigido a las oficinas de la ciudad deportiva del equipo blanco, donde han estado dos horas reunidos.

A falta de ver cómo evoluciona la situación, Xabi Alonso tendrá que tomar decisiones importantes esta semana. El técnico afronta dos partidos de Liga en apenas unos días, ante el Levante este martes y ante el Atlético de Madrid el próximo sábado.

Las alineaciones del tolosarra se mirarán con lupa, especialmente en lo que a Vinicius se refiere. El técnico podría hacer rotaciones y el brasileño no tiene asegurado empezar de inicio los dos encuentros. No hacerlo en un encuentro tan importante como el derbi en el Metropolitano podría suponer un antes y un después.