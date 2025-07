Cumbre final por Vinicius: Florentino entra en escena

Calma tensa en Chamartín. Una de las grandes estrellas del Real Madrid y una de las figuras llamadas a abanderar el proyecto de Xabi Alonso, Vinicius Junior, anda con la mosca tras la oreja. Pese a que no hay urgencias ni ultimátums al terminar contrato en 2027 y todavía haber margen, la renovación del delantero brasileño planea sobre el Santiago Bernabéu. Por ahora, sin avance alguno y con todo enrocado.

Estos últimos días ha habido algunos 'updates' acerca de la situación de 'Vini'. Desde la 'Cadena SER' deslizaron que el atacante habría pedido el mismo sueldo que Kylian Mbappé para prolongar su contrato con el club madridista. El carioca está ahora mismo bastante por debajo del astro francés y su representante habría exigido a la entidad blanca arreglar lo que creen es un agravio comparativo severo.

AGRAVIO COMPARATIVO

Kylian, que aterrizó con la carta de libertad al Real Madrid el verano pasado, se sitúa alrededor de los 30 millones de euros anuales. El atacante brasileño, por su lado, no llega ni a los 20. Y de ahí que su representante esté apretando a las oficinas que lidera José Ángel Sánchez, mano derecha de Florentino Pérez, para que se solventen estas grandes distancias que hay entre ambos.

Vinícius, durante un partido del Mundial de Clubes / Angel Colmenares / EFE

Al parecer, 'Vini' estaría pidiendo un mínimo de 25 'kilos' fijos más una serie de variables. Algo superior al principio de acuerdo que se habría llegado en su momento entre el club y su agente. Estas exigencias por parte del delantero no habrían inmutado a un Real Madrid que, por ahora, no tiene prisa. Y que no piensa caer en las presiones del agente brasileño.

Mientras que el acuerdo inicial contemplaba una cifra cercana a los 20 millones (incluidas variables), esta nueva fase en la que ha entrado la relación Madrid-Vinicius 'amenaza' con congelar aún más las conversaciones entre ambas partes.

FLORENTINO LO PODRÍA DESATASCAR

De hecho, según indica la 'SER', a partir de ahora tan solo un encuentro formal entre el propio Florentino Pérez y Vinicius podría desatascar el embrollo. El máximo mandatario blanco se implicaría personalmente en el asunto y lo haría directamente con el jugador, sin dirigirse a su agente.

El vídeo que no te esperabas de Vinicius, Rodrygo y Camavinga en la boda de Militao... / Chiringuito

El objetivo del Madrid es ampliar la estancia del jugador hasta 2030 y que sea, junto a Kylian Mbappé, uno de los pilares del proyecto recientemente iniciado por Xabi Alonso. Vinícius sigue insistiendo en que quiere "hacer historia" en el Madrid, pero su temporada ha sido irregular y su impacto en el tramo final ha caído en picado. La sociedad con Mbappé no ha carburado, ni mucho menos, como se esperaba y eso ha dejado algunas dudas en la parcela deportiva blanca, empezando por el propio técnico tolosarra.

El escenario se enturbia aún más con el interés constante de Arabia Saudí. En febrero, sus representantes se reunieron con altos cargos de la Saudi Pro League en Praga. Aunque no hubo una oferta formal, sí se habló de cifras astronómicas: entre 300 y 350 millones de euros para convertirle en el deportista mejor pagado del planeta, solo por detrás de Shohei Ohtani.

APURANDO VACACIONES

Vinicius, al igual que sus compañeros, apura sus vacaciones tras un Mundial de Clubes que acabó de forma más que decepcionante para el club blanco. El pasado 9 de julio, con una sonora goleada encajada ante el PSG, terminó el curso para el Real Madrid. Los blancos regresarán la próxima semana al tajo en lo que será la primera pretemporada desde cero de un Xabi Alonso que se comió un poco el 'marrón' en el torneo disputado en Estados Unidos.

Vini ha pasado casi todo su descanso veraniego en Río de Janeiro, su ciudad natal y donde vivió hasta antes de fichar por el Madrid. En el Flamengo se marchó siendo un ídolo y siempre que puede regresa a una de las ciudad más bonitas del planeta. El atacante tiene el reto de recuperar su máximo nivel y ayudar a Xabi Alonso a explotar en un primer curso complejo y con el Barça de Flick con los cimientos ya construidos.