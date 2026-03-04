Arbeloa ya tiene enemigos en el vestuario

Xabi Alonso fue despedido del Real Madrid por sus desavenencias con Vinícius y Bellingham. Ambos arrastraron a otros compañeros para dividir el vestuario. El equipo pegó un bajón alejándose de sus planteamientos para desestructurar el juego. Ganaron tres de los nueve partidos siguientes al episodio protagonizado por Vinícius tras ser cambiado en el Clásico.

Contentar a los descontentos

El Madrid eligió a Álvaro Arbeloa de relevo. El entrenador del Castilla conocía de primera mano los problemas que tuvo su amigo Xabi. Se ha erigido en defensor ‘espartano’ de los pesos pesados desde que llegó, dejando de lado a jugadores visiten o no su “sofá gris” donde dice hacer terapia con los que le piden cita.

El diván no ha evitado que nazca una resistencia dentro del vestuario contrario a sus métodos y sus decisiones. Distrae toda su atención en los jugadores importantes que estaban disgustados para satisfacer los deseos de las altas esferas del club, sobre todo con Vinícius, con el que negocian su renovación. Xabi Alonso da fe de que en el Real Madrid sale gratis oponerse al entrenador.

El ‘caso Carvajal’

El capitán del equipo Dani Carvajal fue el primero en expresar sus desavenencias con Arbeloa. Cuando se recuperó de la lesión tardó nueve partidos en ser titular pese a que Trent también estaba lesionado. Prefirió a Valverde y al canterano David Jiménez antes que a él, incluso prefirió hacer titular dos partidos a Trent cuando se recuperó tras 15 partidos sin jugar.

Carvajal y Arbeloa dialogan en el banquillo / AP

El vestuario cuestionó esa gestión con uno de los jugadores más importantes del equipo, que acaba contrato en junio y que necesita minutos para reivindicarse y meritar una renovación. Arbeloa entendió el mensaje he intentó poner paños calientes alabando la relevancia que tiene en la plantilla: “Es muy importante para los jugadores tener una referencia con él en el vestuario. Estoy seguro de que va a encontrar su mejor nivel”.

La lista crece

Pero el borrón por olvidarse del último superviviente de un equipo mítico, se ha extendido a otros jugadores como Fran García, Mastantuono o Brahim Díaz, que también se han quedado en el camino con su llegada y han visto desfilar jugadores de la cantera por delante de ellos. Ahora hay que sumar a otros con más continuidad, según asegura ‘Defensa Central’, como Huijsen, Güler o el propio Mbappé.

Siete jugadores que no comulgan con los métodos de Arbeloa. El salmantino empieza a perder apoyos en el vestuario, y algunos de calado, y en el club, que ya le busca relevo. Se repite la historia en un equipo en el que los dirigentes se alinean con los jugadores en lugar de avalar a los entrenadores para que impongan su idea futbolística. Tanto Xabi Alonso como Arbeloa saben cómo quieren que jueguen sus equipos, otra cosa es que sus equipos quieran.

Gabinete de crisis

Arbeloa convocó un gabinete de crisis tras la derrota frente al Getafe, según ha informado Miguel Ángel Díaz en Tiempo de Juego de la Cadena Cope. El entrenador del Madrid convocó, después del sonoro tropiezo frente al Getafe, primero a los capitanes (Valverde, Courtois y Vinicius).

Con ellos habría mantenido una conversación y fijado unos puntos que después trasladó al resto de la plantilla y al cuerpo técnico. Arbeloa intentó tensar la cuerda, sin romperla, evitando reproches personales, pero sí pidiendo un "esfuerzo extra en este último tramo de temporada".

Arbeloa: “No tengo miedo al fracaso” / EFE

Según el entorno del vestuario, los jugadores no se dan por muertos, aunque son conscientes de que la situación es muy delicada. La derrota contra el Getafe dejó al Madrid a cuatro puntos del Barça y la eliminatoria de octavos frente al City aparece en el horizonte como un ultimátum.

Las reuniones de conjura

No es la primera vez que se produce una conversación en estos términos en el vestuario del Madrid. Después del encuentro frente al Levante, el de la gran pitada del Bernabéu, incluso frente a Florentino, se produjo un intercambio de pareceres entre algunos de los pesos pesados del club.

Más larga fue la conversación que mantuvo Arbeloa tras el duelo ante el Rayo, que le llevó a comparecer ante los medios, serio, y una hora después de que terminase el partido. Aquella charla se consideró como el inicio de un cambio que no ha logrado mantener en el tiempo el salmantino.

Después de ponerse líder, al aprovechar los tropiezos del Barça, y de superar la repesca de Champions frente al Benfica, las dos derrotas en Liga han hecho mella en el ánimo de un Madrid que ha vuelto a perder la iniciativa del campeonato. Contra el Celta, este viernes, en Balaídos tendrán una nueva reválida.