Culebrón Dumfries a la vista: el Real Madrid también quiere al lateral

Denzel Dumfries será uno de los caramelos del mercado de fichajes de este verano. El lateral derecho del Inter de Milán tiene contrato con el conjunto italiano hasta junio de 2028, pero en el vínculo entre ambos se incluye una golosa cláusula de rescisión que permitiría la salida del futbolista a cambio de solo 25 millones de euros durante un periodo concreto de tiempo.

A sus 30 años, el neerlandés es una opción más que interesante para los conjuntos que quieran reforzar el costado derecho de la defensa. Su rendimiento durante la campaña 2024/25 fue excepcional, firmando un total de 11 goles y 5 asistencias en un Inter que llegó a la final de la Champions.

Dumfries decidió el triunfo del Inter sobre el Como con un doblete / DPA vía Europa Press

Este curso, sin embargo, las lesiones le han privado de lograr su mejor nivel. Estuvo alejado de los terrenos de juego entre noviembre y marzo tras pasar por quirófano debido a una lesión de tobillo. Si bien a su vuelta recuperó la titularidad, este es uno de los puntos que más inquietud puede generar entre los equipos interesados. No es el único, su adaptación a una defensa de cuatro también origina ciertas dudas.

Dumfries ha estado en la órbita del Barça durante varios mercados. A día de hoy, tal y como se ha explicado en SPORT, su llegada al conjunto azulgrana estaría supeditada a una posible salida de Jules Koundé. En cualquier caso, el neerlandés no es una prioridad en este momento.

Dumfries fue objetivo del Barça / EFE

El equipo que dirige Hansi Flick no es el único que se ha interesado por el internacional con Países Bajos. Fabrizio Romano advirtió que el Real Madrid también está siguiendo de cerca al futbolista. No solo eso, incluso se habrían iniciado los contactos con el entorno del jugador.

José Mourinho, que se hará cargo del equipo si Florentino logra el esperado triunfo en las elecciones, ha hecho varias peticiones al club. La mayoría de ellas son para la zona defensiva, incluyendo uno o dos centrales y un lateral para cada banda. En el perfil derecho, Trent Alexander-Arnold apunta a ser titular, pero el entrenador portugués quiere darle competencia y contar con un futbolista como Dumfries elevaría el nivel de una posición que ha dejado ciertas dudas este curso.

El portugués José Mourinho, entrenador del Benfica. / ESTELA SILVA / EFE

Para fichar al jugador del Inter de Milán no hace falta negociación y los clubes que han preguntado por él ya han sido informados. El futbolista solo saldrá por la cláusula de 25 millones de euros. Un precio muy reducido teniendo en cuenta las condiciones de mercado.

La cifra otorga mucho poder de negociación a Dumfries y sus agentes. En el caso de que decidan entrar en la operación, Madrid y Barça no estarán solos. El Liverpool era el equipo que más interés había mostrado, pero el cambio de Sloy por Iraola en el banquillo condiciona los planes del conjunto 'red'. Otros conjuntos de la Premier League también estarían dispuestos a pagar su cláusula. Se avecina un culebrón en el que las preferencias del futbolista tendrán todavía mayor relevancia.