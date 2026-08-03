Culebrón Diomande: el Leipzig niega que el fichaje por el Madrid esté cerrado

El fichaje de Yan Diomande por el Real Madrid parecía cuestión de días, pero la operación ha entrado en un punto muerto inesperado. Después del ya famoso 'here we go' de Fabrizio Romano y de que varios medios dieran prácticamente por cerrado el traspaso, todo apuntaba a que el extremo marfileño pasaría reconocimiento médico de forma inminente para firmar un contrato hasta 2031. Sin embargo, el anuncio oficial sigue sin llegar y, lejos de despejar las dudas, desde Alemania han enfriado el optimismo que rodeaba la operación.

La primera voz autorizada en pronunciarse del RB Leipzig ha sido su director deportivo, Marcel Schäfer, quien salió al paso de las informaciones publicadas en los últimos días y negó que el acuerdo esté completamente sellado.

En declaraciones a Sky Sports Alemania, el dirigente alemán aseguró que el traspaso todavía no ha alcanzado la fase definitiva y lanzó un mensaje que contrasta con el ambiente de euforia que se había generado alrededor del fichaje: "Está claro que algunos autoproclamados expertos en fichajes informaron hace unos días que el acuerdo estaba cerrado o le dieron el 'here we go'. Simplemente no es así. Aún no hemos llegado a esa etapa".

Las palabras de Schäfer han reabierto un culebrón que parecía resuelto y han dejado claro que todavía quedan aspectos por resolver antes de que Diomande pueda vestir de blanco.

El conflicto entre agencias frena la operación

El principal obstáculo no estaría en el acuerdo entre clubes, sino en la representación del futbolista. Según diversas informaciones, la antigua agencia de Diomande, Maxidel Management, dirigida por Max Gradel, ha presentado una reclamación ante la FIFA contra Roc Nation, la actual agencia del jugador, al considerar que mantiene derechos sobre parte de las comisiones derivadas del traspaso. Este litigio habría ralentizado la documentación necesaria para cerrar definitivamente la operación.

Diomande, en el duelo de Costa de Marfil ante Alemania / EFE

Preguntado por este conflicto, Schäfer restó importancia al asunto. "Desde mi perspectiva, es un no rotundo. No estoy al tanto de eso. Ha habido un cambio de agentes. Nuestro punto de contacto ahora es Roc Nation; eso nos lo dejó muy claro Yan. No creo que un traspaso se caiga por eso, si es que llega a haber un traspaso", explicó el director deportivo del Leipzig.

Ausente de la pretemporada

Mientras se resuelve la situación, Diomande tampoco está participando en la pretemporada del conjunto alemán. El extremo no viajó con el resto de la expedición y su entrenador, Martín Demichelis, confirmó que el futbolista permanece de baja tras caer enfermo, aunque su ausencia también coincide con un momento decisivo en las negociaciones por su futuro.

Pese al mensaje de prudencia lanzado desde Alemania, en el Real Madrid mantienen la tranquilidad. En Valdebebas siguen convencidos de que el desenlace será positivo. La operación continúa bien encaminada y el objetivo sigue siendo incorporar a Diomande este verano, aunque, a diferencia de lo que parecía hace apenas unos días, el fichaje todavía no puede darse por cerrado.