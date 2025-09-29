El culé Arshavin no esconde su antimadridismo: "Cada derrota del Madrid es un bálsamo en mi corazón"

El ruso Andréi Arshavin, que militó al final de su carrera en el Kairat Almaty, aseguró este lunes en unas declaraciones que quiere la derrota del Madrid en el partido de Champions League ante el que fuera su equipo. Los blancos y el equipo kazajo jugarán este martes el segundo encuentro de la primera fase de la Champions League.

"Espero que gane el Kairat. Cada derrota del Real Madrid es como un bálsamo para mi corazón", comentó a EFE, según afirma el medio, entre risas. Arshavin destacó como jugador por su gran Eurocopa en 2028, siendo clave para que Rusia llegara las semifinales del torneo, donde cayó ante España.

Arshavin, en su etapa en el Zenit / EFE

Si algo ha dejado claro a lo largo de su carrera el exfutbolista ruso es que es un gran aficionado del Barça e incluso llegó a posar con la camiseta blaugrana. "Siempre me ha gustado el estilo del Barcelona y siempre he querido jugar así. Si algún día soy entrenador, me gustaría trasladar la idea del Barça al campo", afirmó tras su retirada.

"Puede sonar extraño, pero nunca he tenido un ídolo. He tenido momentos en los que me ha gustado algún jugador, sobre todo del Barcelona: primero fue Romario, luego Ronaldo y más tarde Ronaldinho. Siempre los 10 del Barça. Yo apoyo al Barcelona y me considero un fan del club. Creo que la primera vez en la que me sentí aficionado fue en 1992, cuando Ronald Koeman anotó el gol en la final. Ahí empecé a seguir al equipo", añadió el que fuera internacional ruso.

Tras su gran Eurocopa, estuvo a punto de firmar por el equipo de la Ciudad Condal, pero finalmente se marchó al Arsenal. "Los catalanes hicieron una oferta. Estaban dispuestos a pagar 15 millones de euros. El Zenit rechazó la oferta. No quisieron venderme entonces", explicó el día que se retiró del fútbol.

Arshavin cree que el viaje que tendrá que ha tenido que hacer el Real Madrid hasta Kazajistán puede pasarles factura: "Para rusos y kazajos es normal cubrir esas distancias, pero para los europeos podéis recorrer siete veces el continente".

Por último, Arshavin también tuvo unas palabras para valorar el trabajo de Xabi Alonso: "hizo un gran trabajo en el Bayer Leverkusen, pero le será muy difícil jugar de la misma forma en el Madrid. Si trabaja, en todo caso no se parecerá a lo que hizo en el Bayer".