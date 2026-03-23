¿Cuánto cuesta la chaqueta que utilizó Álvaro Arbeloa?

Álvaro Arbeloa ya venció plácidamente a Pep Guardiola en octavos de final de la Champions League, y ayer lo volvió a hacer, aunque esta vez no en los terrenos de juego, sino en el mundo de la moda. En el Etihad Stadium, el técnico de Santpedor dejó a todos boquiabiertos con su elección de vestuario, luciendo una camisa de leñador de la marca Our Legacy, valorada en 290 euros.

Sin embargo, el entrenador del Real Madrid optó por darle una lección de estilismo y ante el Atlético de Madrid lució una chaqueta de Louis Vuitton que generó un gran revuelo en las redes sociales. En pocos minutos, los usuarios de X, antes conocido como Twitter, localizaron de qué prenda se trataba.

La chaqueta tiene un valor de 3.900 euros. Desde la página web, apuntan que "esta chaqueta deportiva de color azul marino oscuro aporta un toque lujoso al clásico diseño casual".

Por otro lado, Louis Vuitton señala que se trata de una chaqueta ideal para usar en entretiempo, ya que combina perfectamente con los looks diarios.

¿Cómo es la chaqueta de Louis Vuitton?

La chaqueta tiene un corte regular y destaca por sus detalles en piel Napa, presentes en el cuello, los hombros y los puños, así como en los cinturones elásticos. Está completamente forrada y cuenta con un cierre central de cremallera.

Así es la chaqueta de Louis Vuitton / SPORT

Además, la prenda dispone de dos bolsillos laterales, adornados con un parche distintivo. Este producto está fabricado en Italia, lo que garantiza su calidad y acabado.

A pesar de que muchos se pensaron que Arbeloa se había gastado ese pastizal en esta chaqueta, cabe recordar que Louis Vuitton y el Real Madrid firmaron un acuerdo de colaboración, convirtiendo a la marca francesa en patrocinador oficial del club.

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Desde el pasado 6 de junio de 2025, la marca viste a los equipos masculino y femenino de fútbol y baloncesto para sus viajes y eventos institucionales.