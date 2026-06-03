La jugada tremenda de Florentino para contraatacar a Enrique Riquelme durante el cierre de 'El Hormiguero'

Enrique Riquelme anunció en exclusiva en el programa de 'El Hormiguero' el fichaje de Erling Haaland, delantero del Manchester City, si se proclama presidente del Real Madrid. Una promesa, firmada bajo notario, en la que el alicantino se compromete a cumplir sin equivocación. Si no la cumple, según contó ante Pablo Motos, se encargará de pagar la cuota de los socios del Real Madrid de su bolsillo durante una temporada entera.

Una intervención que ha provocado un 'boom' mediático. Tras afirmar que contará con Raúl González Blanco y Fernando Hierro en el área deportiva, y que quiere fichar a Rodrigo Hernández, también del Manchester City, para el Real Madrid, ahora ha confirmado en directo, en Antena 3, que irá a por el noruego. Lo ha hecho a través de un sobre encima de la mesa que Pablo Motos ha ido guardando en secreto durante el programa, para captar la atención del público, además de una camiseta con el nombre del fichaje del '9'.

Florentino 'vacila' a Riquelme

Para añadir más leña al fuego, su competidor, el actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, al mismo tiempo que Riquelme aparecía en televisión, publicó en su cuenta de campaña '@Florentino2026_' en X el fichaje de Mourinho. El entrenador portugués aparece con una camiseta del Real Madrid, y diciendo que 'sí' en el video. Una estrategia de Florentino para ganar votos ante el alicantino, previo a las elecciones que se celebrarán el próximo domingo 7 de junio.

El alicantino, durante el programa, explicó sus orígenes, la historia que vivió con el reloj de su padre y el proyecto electoral que tiene en sus manos. Fue un programa corto, de aproximadamente una hora, en el que el candidato no se levantó a hacer los típicos retos de ciencia con Marron. No obstante, fue un paso más en su recorrido electoral, tras pasar por distintos canales, como Rac1, el pódcast de Jordi Wild o Rubén Martín Web, entre otros.

Cuando terminó el programa y 'El Hormiguero' cerró la retransmisión en Antena 3, sucedió algo inédito. Más que nada, pura estrategia electoral: Florentino introdujo el anuncio del fichaje de José Mourinho en el cierre de la emisión. Cuando Antena 3 se fue a publicidad, apareció el video oficial de la candidatura de 'Florentino 2026', nada más ver como Riquelme se levantaba de la silla. Un movimiento muy inteligente y que refleja la competitividad entre ambos.

Riquelme, con la camiseta de Haaland / VIDEOTAPE

Un fichaje 'atado', pero no oficial

Florentino Pérez, desde hace meses, tenía apalabrada la llegada del portugués al Real Madrid. Un retorno muy esperado, para intentar controlar un vestuario que, esta temporada, se le ha ido de las manos a todo aquel que ha sido director de orquesta de los galácticos del conjunto blanco. José Mourinho, por su parte, todavía no se ha despedido del Benfica. No ha hecho ningún comunicado oficial ni lo había confirmado hasta el momento.

Noticias relacionadas

Muchos movimientos a última hora que tienen a la afición del Real Madrid en vilo, atenta a cualquier promesa de ambos candidatos. Duelo presidencial, económico y de poder a estas alturas en el Real Madrid. Queda nada.