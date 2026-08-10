Cucurella: "No tuve ninguna duda, jugar en el Madrid es muy difícil de rechazar"

Marc Cucurella ya está en Madrid. El lateral catalán, recién proclamado campeón del mundo con la selección española, se ha incorporado a los entrenamientos del Real Madrid junto al resto de internacionales que alcanzaron las últimas rondas del Mundial 2026. Después de su primer día de trabajo con sus nuevos compañeros, el defensa ha hablado por primera vez como jugador blanco en una entrevista con Real Madrid TV.

Cucurella no ha escondido su felicidad por haber completado finalmente su llegada al conjunto madridista. El jugador llevaba tiempo esperando este momento y reconoce que la espera se le ha hecho larga. "Muy contento, mucho tiempo esperando, se ha hecho largo, pero por fin ya estoy aquí", explicó tras completar su primera sesión.

El lateral también quiso poner en valor lo que supone vestir la camiseta del Real Madrid. Para Cucurella, su llegada al Santiago Bernabéu representa el premio a muchos años de esfuerzo y la oportunidad de formar parte de uno de los clubes más importantes de la historia.

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"Es un orgullo. Creo que no mucha gente puede decir que ha vestido esta camiseta. Hemos visto a grandes leyendas, es un club con mucha historia, el más grande de Europa, y estar hoy aquí creo que es un privilegio, un honor y sobre todo también un premio a todo ese esfuerzo que he tenido que hacer en toda mi carrera", aseguró.

"No tuve ninguna duda"

Una de las frases más contundentes de su primera entrevista como madridista llegó cuando recordó el momento en el que apareció la posibilidad de fichar por el Real Madrid. Cucurella admite que la decisión fue sencilla, a pesar de su pasado barcelonista. "Como jugador, como niño que empieza jugando al fútbol, tener la oportunidad de jugar en un club como este creo que es muy difícil rechazarlo. Me vino la oportunidad, no tuve ninguna duda", reconoció.

El internacional español también habló de lo que significa pasar de contemplar desde fuera las grandes noches del Bernabéu a tener la posibilidad de vivirlas como protagonista. Cucurella recuerda especialmente las remontadas europeas y las Champions conquistadas por el conjunto blanco.

"He visto todas esas noches mágicas, esas remontadas en el Bernabéu, todas las Champions que han levantado y tener la oportunidad de vivirlo en primera persona, de poder ser partícipe de algo grande, pues creo que es una responsabilidad muy grande, pero también un reto muy bonito y muy importante", afirmó.

Primeras sensaciones con sus compañeros

El nuevo jugador blanco también explicó cómo fue su primer contacto con el vestuario. Algunos compañeros ya se habían puesto en contacto con él durante los últimos días y su aterrizaje en Valdebebas ha sido, según sus palabras, muy positivo.

"Ya tenía ganas de conocerlos, había hablado con algunos compañeros que me habían escrito y nada, ha sido muy buena la bienvenida", comentó. El lateral reconoce que fue una jornada intensa, pero asegura que ya empieza a sentirse integrado: "Un día duro, un día largo, pero ya cogiendo sensaciones, entrenando poco a poco que nada, ya empieza lo bueno".

El Bernabéu, su próximo gran momento

Uno de los momentos que más ilusión genera al defensa es su estreno en el Santiago Bernabéu como jugador del Real Madrid. Cucurella ya ha pisado el estadio como visitante y también lo ha hecho con la selección, pero ahora quiere experimentar por primera vez cómo es jugar en casa con la camiseta blanca.

"De jugar nuestro primer partido en casa, de conocer a la afición, he venido a jugar al Bernabéu como visitante, también un partido con la selección y bueno, quiero vivirlo de local, escuchar la canción y a la afición.", explicó.

El defensa del Chelsea Marc Cucurella (i) pelea un balón con Vinicius Jr., del Real Madrid. / Juanjo Martín / EFE

El lateral también recordó las imágenes que ha visto de las llegadas del autobús al estadio en las grandes noches europeas. "He visto en algún documental que es impresionante en los grandes partidos. Yo creo que todo eso es una cosa muy bonita y que luego quedan anécdotas para siempre", añadió.

Después de un verano marcado por el Mundial y de una larga espera hasta ponerse por primera vez la camiseta blanca, Cucurella ya ha dado sus primeros pasos como madridista. Ahora queda demostrar sobre el césped por qué eligió el conjunto merengue por delante de otras propuestas atractivas y alejadas del máximo rival del club donde creció como futbolista.