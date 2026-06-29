Cucurella: "¿Un sueño con el Real Madrid? Ganar la Champions"

Marc Cucurella ya habla como madridista y ha dejado una respuesta muy comentada durante una entrevista con El Chiringuito. Al ser preguntado por cuál era el gran sueño que tenía con su nuevo club, el lateral izquierdo no dudó al responder: "Pues mira, yo creo que ganar la Champions sobre todo, es lo que más ilusión me hace".

Después de convertirse este verano en nuevo futbolista del conjunto blanco, Cucurella afronta uno de los mayores retos de su trayectoria con el objetivo de seguir ampliando un palmarés que ya cuenta con títulos como una Copa del Rey, una Eurocopa, una Conference League y un Mundial de Clubes.

Su fichaje por el Real Madrid no estuvo exento de polémica. Llegó siendo cadete a La Masía, donde se formó antes de emprender un camino que le llevó a consolidarse en el fútbol profesional lejos del Camp Nou. Su desembarco en el eterno rival provocó numerosas reacciones entre la afición azulgrana, que no vio con buenos ojos el cambio de camiseta de uno de sus antiguos canteranos.

Durante las semanas posteriores al anuncio de su incorporación al Real Madrid, las redes sociales se llenaron de comentarios recordando su pasado en el Barcelona. El propio futbolista optó por mantenerse al margen de la controversia y centrarse en su nueva etapa, dejando claro desde el primer momento su compromiso con el proyecto madridista.

Cucurella, nuevo lateral del Real Madrid / Instagram

Ahora Cucurella ya deja claro cuál es el gran objetivo que persigue con su nueva camiseta: levantar la Liga de Campeones es la meta que más le motiva.

El conjunto blanco pagó un total de 55 millones de euros para lograr su fichaje del Chelsea este verano. Una cifra que podría alcanzar los 60 millones de euros en caso de que se cumplan una serie de variables. De esta forma, el equipo madridista se adelantó al Atlético de Madrid, que también perseguía su adquisición, confirmando un fichaje reclamado personalmente por José Mourinho.