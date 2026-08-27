Cucurella pide paso en el lateral izquierdo del Real Madrid

Marc Cucurella pide paso. El lateral izquierdo aprovechó su entrada tras el descanso ante la Real Sociedad para firmar una segunda parte de mucho nivel, justo el día en que el Santiago Bernabéu le rindió homenaje por su reciente título mundial con España. El contraste con Álvaro Carreras, titular en las dos primeras jornadas, es cada vez más evidente y coloca al campeón del mundo ante una oportunidad de oro para hacerse con el puesto.

El ex del Chelsea llegó este verano al Real Madrid por 55 millones de euros más 5 en variables y lo hizo con la etiqueta de refuerzo de primer nivel para el costado izquierdo. Mourinho, sin embargo, apostó de inicio por Carreras tanto en Cornellà como ante la Real Sociedad. Dos partidos después, el escenario ha empezado a cambiar.

El primer aviso llegó en Cornellà. Carreras fue titular ante el Espanyol, pero quedó señalado en el empate de Álex Calatrava. El lateral perdió la marca y permitió que el atacante atacara el espacio con demasiada libertad. Mourinho reaccionó en la segunda parte y dio entrada a Cucurella, que aportó más profundidad y actividad en el tramo decisivo del encuentro, y el Madrid acabó ganando el encuentro con un gol en el descuento de Carlos Espí.

Cucurella, en una acción defensiva ante la Real Sociedad / Kiko Huesca / EFE

Un nuevo tropiezo que acelera el debate

Si aquello fue un primer aviso, lo ocurrido ante la Real Sociedad puede haber sido el punto de inflexión. Carreras volvió a salir de inicio, pero apenas necesitó nueve minutos para verse condicionado por una tarjeta amarilla tras una dura entrada sobre Take Kubo.

El japonés se convirtió rápidamente en un problema para el lateral madridista. Kubo buscó constantemente la espalda y el uno contra uno, obligando a Carreras a jugar con más precauciones tras la amonestación. Mourinho no quiso correr riesgos y decidió actuar durante el descanso. La solución estaba en el banquillo: Cucurella entró en el minuto 45 y ayudó a cambiar la dinámica del equipo, que pasó del 1-1 al 4-1 final.

Del homenaje a la consagración

El día ya había comenzado de manera especial para el defensa de Alella. Antes del encuentro, el Bernabéu se rindió a Cucurella y Mikel Oyarzabal, los dos campeones del mundo que recibieron el reconocimiento de la afición madridista. Ambos mostraron el trofeo conquistado con España y recibieron el cariño de un estadio que quiso homenajear a sus nuevos campeones.

Cucurella respondió sobre el césped. Se mostró activo y profundo en ataque, apareció como apoyo para Vinicius y Mbappé y dio al Real Madrid una mayor presencia por el costado izquierdo. En defensa ofreció seguridad y se convirtió en un cerrojo para la zaga madridista.

La comparación con Carreras, por tanto, empieza a ser inevitable. El gallego tuvo la confianza inicial del técnico, pero Cucurella está respondiendo cada vez que recibe minutos. El próximo compromiso liguero ante el Málaga CF puede convertirse en el escenario definitivo para comprobar si Mourinho ha tomado nota. Carreras ha iniciado las dos primeras jornadas, pero sus problemas defensivos, la amarilla ante la Real y el buen encuentro de su competidor dejan a Cucurella con todas las papeletas para estrenarse como titular.