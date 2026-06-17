Cucurella, un 'soldado' de Mourinho con "el cuchillo entre los dientes"

El fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid ha tenido impacto inmediato. No en el juego o en la táctica. Son aspectos que se comprobarán con el tiempo. Pero la incorporación del lateral izquierdo del Chelsea ha evidenciado el poder de mando de Mourinho en las decisiones de mercado de un club que no pondrá reparos para satisfacer sus deseos. La prioridad era reforzar la defensa y el primer refuerzo oficial en el regreso del luso ha sido un zaguero consolidado. Un fichaje que es una petición expresa de su nuevo técnico.

Fran García y Mendy, en la rampa de salida

Cucurella quería salir de un Chelsea acuciado por los cálculos económicos, agravados por su incapacidad para meterse en competiciones europeas. Algo que aumentó el atractivo de mercado de perfiles como el del lateral de Alella, uno de los destacados en su posición. El Real Madrid ha hecho una apuesta importante por el jugador con una operación de 55 millones más cinco en bonus. Ha firmado hasta 2032, seis temporadas para un defensa de 27 años, por lo que es una apuesta a largo plazo.

Federico Valverde, Fran García, y Thiago Pitarch celebran un gol contra el Elche. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Este movimiento forma parte de un propósito de enmienda que ha encabezado Mourinho, quien ha tenido como prioridad la reforma de la defensa. En este programa se incluyen las llegadas de Konaté, Dumfries y un central más que está en la lista de peticiones. Cucurella vendrá para ser el titular en un flanco donde el Real Madrid había invertido otros 50 millones el pasado verano con el fichaje de Carreras. El del Benfica luchará por un puesto con Cucurella, situación que pone en la rampa de salida a Fran García y Mendy.

El de Bolaños de Calatrava ya estuvo a punto de salir en el pasado mercado de invierno. El Real Madrid bloqueó a última hora su traspaso al Bournemouth. El caso del francés es todavía más delicado. Fue operado en mayo de una lesión en el tendón del recto femoral después de una nueva recaída física en una temporada marcada por los problemas musculares. Su historial de lesiones ha llegado incluso a generar preocupación sobre la viabilidad de su continuidad a largo plazo, aunque finalmente pudo evitar el peor de los escenarios.

La composición final del lateral izquierdo para la temporada 2026/27 dependerá también de Carreras. Es un jugador que gusta a Xabi Alonso, quien incluso podría plantearse su incorporación al Chelsea como sustituto de Cucurella. Fue uno de los futbolistas que tuvo en mayor consideración durante buena parte de la temporada, aunque perdió protagonismo en el tramo final. En cualquier caso, se trata de una inversión demasiado reciente como para facilitar una salida. Sea cual sea su destino, Cucurella será titular. Mourinho confía plenamente en un jugador del que valora especialmente su versatilidad.

Un perfil muy Mourinho

La admiración del técnico portugués por Cucurella ha sido uno de los factores determinantes para cerrar la operación. Desde Inglaterra apuntan que Mourinho es un gran defensor de las cualidades del internacional español, especialmente por su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones dentro de la misma estructura defensiva. Puede actuar como lateral izquierdo, carrilero e incluso como central zurdo en una defensa de tres, una polivalencia especialmente apreciada por un entrenador que siempre ha concedido una enorme importancia a la disciplina táctica y a la capacidad de adaptación de sus futbolistas.

El lateral español Marc Cucurella participa en el entrenamiento de la selección española tras su empate con Cabo Verde, este martes en Chattanooga. / Lavandeira jr / EFE

El nuevo fichaje del Real Madrid puede desempeñarse también de carrillero izquierdo y hasta como central izquierdo en una defensa de tres, aunque Mourinho sigue teniendo el 4-2-3-1 como esquema sacrosanto. Más allá de lo que pueda ofrecerle en lo táctico, fuentes conocedoras de la operación apuntan al interés del portugués por incorporar a un futbolista “intenso, competitivo y que viene con el cuchillo entre los dientes. Va a aportar más agresividad defensiva”.

El traspaso de Cucurella ha tenido efectos colaterales en los dos grandes rivales del Real Madrid. En el Atlético, porque seguía con atención la situación del internacional español; y en el Barça, por el simbolismo de ver a un canterano azulgrana vestir de blanco. Sin embargo, donde más se sentirá su marcha será en el Chelsea. El conjunto londinense pierde a uno de los futbolistas más experimentados de una plantilla que ha sido cuestionada por su juventud y a un jugador que disputó 163 partidos con los ‘blues’. Durante su etapa en Stamford Bridge conquistó títulos como el Mundial de Clubes y la Conference League, dejando una huella que ahora tratará de prolongar en el Santiago Bernabéu.