Cucurella: "Me da igual que Vinicius no baje, yo me como el trabajo sucio"

Marc Cucurella ya habla como futbolista del Real Madrid. El lateral izquierdo concedió su primera entrevista como jugador madridista en Radio MARCA, donde dejó varias reflexiones sobre su fichaje, la llamada de José Mourinho y el papel que espera desempeñar junto a algunas de las estrellas del vestuario, como Vinicius Jr.

Cucurella fue preguntado por la posibilidad de compartir banda con el brasileño y respondió en tono de humor: "Creo que me entenderé bien con él. Me da igual que no baje, ya haré yo todo lo que no quiera él", afirmó entre risas. El nuevo lateral madridista dejó claro que está dispuesto a asumir el trabajo defensivo necesario para potenciar el rendimiento ofensivo de Vinicius. "Con que sea decisivo y esté fresquito para marcar goles, yo me como el trabajo sucio", añadió.

Vinicius, goleador ante Haití / SHAWN THEW

Cucurella se empeñó en poner en valor el impacto del atacante brasileño en los grandes escenarios: "Vinicius ha demostrado que es un jugador determinante e influyente en las Champions del Real Madrid".

El exjugador del Chelsea también habló de lo que supone aterrizar en el Santiago Bernabéu. "Es un gran reto. Todos los jugadores del Madrid son buenos. Encajar en el Real Madrid no es fácil. Tienes que estar al 100% todos los partidos. Todos los equipos te quieren ganar", explicó.

José Mourinho, en su etapa como entrenador del Benfica. / HUGO DELGADO / EFE

En su decisión de aceptar la propuesta madridista tuvo un peso importante José Mourinho. Según reveló el propio futbolista, el técnico portugués se implicó personalmente en la operación: "Cuando un entrenador como Mourinho te llama, es para estar orgulloso. Me escribió y luego me llamó. Que te llame y te cuente cosas, es muy importante. Estoy deseando empezar a trabajar con él".

Además, Cucurella no ocultó el entusiasmo con el que afronta esta nueva etapa: "Estoy en un gran momento y tengo muchas ganas de jugar en el Real Madrid".

Enzo Fernández, con la selección argentina / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Durante la entrevista también tuvo palabras para Enzo Fernández, compañero suyo en el Chelsea y uno de los nombres que han sonado para reforzar al conjunto blanco este mismo verano. "Es un gran jugador además de un amigo mío. Me ha felicitado por el fichaje. Ojalá se haga. Yo estaría muy contento. En el Chelsea hemos sido muy felices y tener la oportunidad de fichar los dos por el mismo verano por el Madrid. Ojalá tenga suerte y se haga jugador del Real Madrid".

Por último, el lateral izquierdo también tuvo palabras de admiración para Lamine Yamal, compañero en la selección. "Está creciendo mucho como persona y como jugador. Ha crecido mucho en estos dos años desde la Euro. Llega siendo mucho más maduro. Si miras la edad, sigue siendo un niño, pero ya es todo un hombre. La edad es un número y yo le veo muy maduro", concluyó.