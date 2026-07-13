Cucurella: "Los del Barça me dicen que nos queda un mes de hablarnos"

Habló Marc Cucurella en la previa del partido entre España y Francia de semifinales de la Copa del Mundo. El lateral zurdo, intocable para Luis de la Fuente, es flamante fichaje del Real Madrid. El cuadro blanco, dirigido este curso por José Mourinho, ya ha echado a rodar y el futbolista catalán hace referencia a su aterrizaje a la capital y a más aspectos de actualidad en el programa 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio.

"Ells tenen jugadors a dalt que et poden canviar el partit, però nosaltres estem fent molt bé la feina defensiva", dice sobre Francia. Y añade que "si les robamos el balón y jugamos como sabemos les podemos hacer sufrir".

Lamine

Sobre la figura de Lamine Yamal, 'Cucu' asegura que "tiene algo especial, lo ves en los entrenamientos". En caso de avanzar a la gran final, España podría verse las caras con la Argentina de Leo Messi. Y eso serían palabras mayores: "Jugar una final contra la Argentina de Messi sería una experiencia brutal".

07/07/2026 ARLINGTON, TX - JULY 06: Lamine Yamal #19 of Spain and Marc Cucurella #24 of Spain high five each other after winning the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Portugal and Spain on July 6, 2026, at Dallas Stadium in Arlington, Texas. DEPORTES Europa Press/Contacto/David Buono / Europa Press/Contacto/David Buon / Europa Press

Respecto a cómo tomó la decisión de ir al Madrid, que, por cierto, se produjo durante esta Copa del Mundo, el de Alella alega que "la decisión de ir al Madrid es 90% deportiva. Entiendo que hay gente que no lo entienda, los fanáticos son unos románticos, pero nosotros estamos en el día a día".

Y más en concreto acerca del Barça, comenta que "no reniego de La Masia" y, más en tono de sorna, dice que "con los del Barça me llevo muy bien. Sí que me dicen que nos queda un mes de hablarnos".