FC BARCELONA
Cucurella: "Los del Barça me dicen que nos queda un mes de hablarnos"
El lateral, flamante fichaje del Real Madrid, habló para 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio
Habló Marc Cucurella en la previa del partido entre España y Francia de semifinales de la Copa del Mundo. El lateral zurdo, intocable para Luis de la Fuente, es flamante fichaje del Real Madrid. El cuadro blanco, dirigido este curso por José Mourinho, ya ha echado a rodar y el futbolista catalán hace referencia a su aterrizaje a la capital y a más aspectos de actualidad en el programa 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio.
"Ells tenen jugadors a dalt que et poden canviar el partit, però nosaltres estem fent molt bé la feina defensiva", dice sobre Francia. Y añade que "si les robamos el balón y jugamos como sabemos les podemos hacer sufrir".
Lamine
Sobre la figura de Lamine Yamal, 'Cucu' asegura que "tiene algo especial, lo ves en los entrenamientos". En caso de avanzar a la gran final, España podría verse las caras con la Argentina de Leo Messi. Y eso serían palabras mayores: "Jugar una final contra la Argentina de Messi sería una experiencia brutal".
Respecto a cómo tomó la decisión de ir al Madrid, que, por cierto, se produjo durante esta Copa del Mundo, el de Alella alega que "la decisión de ir al Madrid es 90% deportiva. Entiendo que hay gente que no lo entienda, los fanáticos son unos románticos, pero nosotros estamos en el día a día".
Y más en concreto acerca del Barça, comenta que "no reniego de La Masia" y, más en tono de sorna, dice que "con los del Barça me llevo muy bien. Sí que me dicen que nos queda un mes de hablarnos".
- Giro inesperado con el futuro de Raphinha en el Barça
- Deco abrió la caja de los truenos en el Newcastle
- La carta del Barça para fichar a Julián: el Atlético necesita vender por más de 80 millones
- ¡El Arsenal aprieta para cerrar el fichaje de Julián Álvarez!
- La rajada de Bellingham contra Tuchel: 'Quizás él no sabe lo que es jugar al fútbol en estas condiciones
- El PSG le quiere hacer un 'Adeyemi' al Barça por Ferran Torres
- Noruega - Inglaterra, en directo: cuartos de final del Mundial 2026, hoy en vivo
- Incógnita Bardghji en el Barça: más de diez ofertas, charla con Flick y decisión final