Cuchy Pérez, hija de Florentino, se sincera: "Me enteré de su dimisión en un taxi. Me dio un ataque de ansiedad"

En plena tensión electoral por el futuro del Real Madrid, las declaraciones de María de los Ángeles Cuchy Pérez, hija menor de Florentino Pérez, han regresado al foco mediático. Su entrevista, cargada de sinceridad y frases contundentes, dibuja un retrato íntimo del presidente blanco que contrasta con su imagen pública.

La hija menor de Florentino relató uno de los momentos más desconcertantes de su vida: el día que su padre dimitió como presidente del club en 2006. Explicó que iba en un taxi cuando escuchó la noticia en la radio y que la reacción fue inmediata: "Me enteré de su dimisión en un taxi. Me dio un ataque de ansiedad." Un episodio que, según relató, marcó un antes y un después en su relación con el club y con la figura pública de su padre.

El peso del apellido: entre privilegios y heridas

Cuchy también abordó cómo su apellido ha condicionado su trayectoria profesional. No lo hizo desde la queja, sino desde la constatación de una realidad que vivió durante años. Recordó que, en una etapa concreta, se la juzgó por ser hija de Florentino, hasta el punto de que algunas puertas se cerraron antes de que pudiera demostrar su valía. "Sí, lidié con el 'san Benito' de hija de papá", admitió. Y fue más allá: "A mí se me juzgó por ser la hija de quien era y se me cerraron puertas".

Explicó que incluso tuvo que cerrar su agencia de comunicación porque muchas llamadas ya no tenían que ver con su trabajo, sino con intereses ajenos vinculados a su padre. Aun así, defendió una idea que resume su visión: "Por muy hijo de que seas, si no vales… de nada sirve".

Florentino, el "ser superior"

La empresaria describió a su padre con una mezcla de admiración y sinceridad. Contó que: "Yo veo a mi padre y le idolatro" por su capacidad para gestionar simultáneamente ACS, el Real Madrid y una agenda frenética.

También quiso desmontar la imagen de ostentación que muchos asocian al presidente blanco. Aseguró que: "Es una persona austera. No tiene una casa en Gstaad y podría tenerla", que podría permitirse lujos que no tiene y que mantiene una vida familiar más sencilla de lo que se imagina desde fuera.

Una familia que vive bajo el mismo techo

Uno de los detalles más sorprendentes de la entrevista fue la revelación de que toda la familia vive en la misma casa: "Nosotros vivimos todos en la misma casa".

La muerte de su madre, Pitina, en 2012, reforzó esa unión: "Me quedé huérfana y fue un golpe muy duro". Desde entonces, Cuchy asumió parte del rol organizativo familiar: "Llevo un poco las agendas de casa".

La sucesión en el Real Madrid: un tema prohibido

Preguntada por la posibilidad de seguir los pasos de su padre, Cuchy fue clara: "No es una empresa familiar. La gente se equivoca" y que nunca se planteó dedicarse a la construcción.

Sobre presidir el Real Madrid, lo descartó con contundencia. Para ella, el ritmo de vida de su padre es inasumible y no se ve ocupando un cargo que exige tanta exposición y desgaste.