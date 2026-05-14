Cuchy Pérez, hija de Florentino (79 años): "Mi padre es un ser superior. Se levanta muy temprano, va a trabajar, con todo lo que tiene en la espalda, con una empresa como la que tiene, es capaz de manejar el club, de viajar…"

Florentino Pérez es uno de los empresarios más influyentes de España y una de las figuras más relevantes del deporte a nivel internacional. Actualmente ocupa el cargo de presidente del Real Madrid desde 2009 en su segunda etapa, tras haberlo ejercido también entre los años 2000 y 2006.

Su gestión al frente del club blanco ha estado marcada por una etapa de grandes fichajes, la conquista de numerosos títulos y por proyectos tan importantes como la renovación del Santiago Bernabéu, entre otras iniciativas.

Cuchy Pérez, cuyo nombre real es María Ángeles Pérez Sandoval, es hija del presidente del Real Madrid y de María Ángeles Sandoval, conocida como 'Pitina', fallecida en 2012. A sus 49 años, es empresaria hostelera en Madrid y ha desarrollado su propio camino profesional en el mundo de la restauración, aunque siempre ha mantenido un vínculo muy estrecho con su padre.

Esa relación está marcada por la admiración que ella misma ha expresado en varias ocasiones, tanto en el plano personal como en el profesional. Cuchy ha hablado de él con naturalidad, describiendo no solo su figura pública, sino también su día a día y su forma de estar en familia.

En una de sus declaraciones, Cuchy afirmó: "Mi padre es un ser superior. Se levanta muy temprano, va a trabajar con todo lo que tiene en la espalda, con una empresa como la que tiene, es capaz de manejar el club, de viajar… Pues hombre, no me queda otra que venerarle".

También explicó cómo fue Florentino quien la introdujo en su interés por la gastronomía: "El que me metió en el mundo gastronómico fue mi padre. Él siempre se mete conmigo porque me dice 'tú vives para comer y yo como para vivir'. Él se pedía un plato, yo me pedía tres".

En el día a día familiar, la empresaria también habló de la relación que mantiene con su padre y de esa mezcla entre autoridad y cercanía que ha tenido siempre en casa: "Es un tío majete. Es poderoso. Él me dice, 'Cuchy, tráeme un plátano' y yo se lo llevo".

También destacó que, a pesar de sus múltiples responsabilidades, Florentino Pérez mantiene un hueco para la familia: "Siempre tiene tiempo de ir a comer con sus hermanos, con sus sobrinos, sus hijos…".