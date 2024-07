Cuchy, la hija de Florentino Pérez, revela cómo es su padre en la intimidad

"Florentino es un ser superior". Así ha descrito Cuchy, la hija de Florentino Pérez, al presidente del Real Madrid en una entrevista concedida a 'El Cierre Digital', en la que ha hablado de la cara más personal de su progenitor.

Tras ser conocido en todo el planeta por estar más de dos décadas al frente de la entidad blanca, ha sido María Ángeles ‘Cuchy’ Pérez la encargada de contar cómo es Florentino Pérez en la intimidad. “Es poderoso”, empezaba, antes de reírse con la entrevistadora. “Es un tío normal. Es entrañable y a mí me parece un tío muy divertido”, apuntó.

"Admiro a mi padre. Se levanta muy temprano..."

Durante los años de mandato Florentino ha conseguido los éxitos más grandes de la historia del conjunto blanco. Su hija, empresaria y especialista en gastronomía lo admira. Cuchy cree que su padre es un ejemplo de esfuerzo y trabajo diario, por su capacidad para liderar dos de las empresas más importantes de España como son ACS y el Real Madrid, y a su vez ser una persona muy próxima con su familia.

“Es que yo le idolatro, porque la verdad es que veo un tío que se levanta muy temprano, que va a trabajar con todo lo que tiene en la espalda con una empresa como la que tiene, que es capaz de manejar luego el club, de viajar, de ir y volver en el día, y luego encima que tenga tiempo de ir a comer con sus hermanos, sus sobrinos sus hijos… No me queda otra que venerarle”, explicaba la hija del presidente del Real Madrid.

"Es un ser poderoso en la intimidad"

Cuchy quiso contar además como se caracteriza su padre en la intimidad. Pese a su capacidad económica, cree que es un hombre muy sencillo y austero. "Es una persona austera, no tiene nada", afirma su hija. "Si me pide un plátano se lo llevo, es poderoso".

María Ángeles lo admira, aunque la realidad es que, además de la presidencia del Real Madrid, Florentino es también en uno de los 20 hombres más ricos de España con una fortuna estimada en unos 1.900 millones de euros.

Cuchy habló también del mayor mérito de su padre, que tiene que ver con el aspecto deportivo. "El mayor logro de mi parte es la decimoquinta", afirma. Sin embargo, cuando fue preguntada sobre su equipo favorito, la respuesta fue lógica, aunque no descartó su simpatía por el Barça. Somos del Madrid obviamente pero hemos tenido simpatía por el Barça", afirmó sorprendentemente.

"Se me juzgó por ser hija de quién era"

Cuchy considera que ser 'hijo de' te abre puertas, pero también te cierra. "Se me han cerrado puertas por ser la hija de Florentino Pérez", afirma. "Se te abren muchas puertas pero tienes que demostrar que vales. Por muy 'hijo de' que seas si eres un zote no vale para nada. Pero también se ha visto que demuestras que vales y ya llevas el sambenito colgado. Dicen 'este está aquí porque es hijo de...' Oye no, perdona, está demostrando que vale. Hay muchos de mi generación que han tenido que labrarse la carrera fuera. Ahora también se lleva de otra manera", afirma.

"Se me juzgó mucho en una época determinada. Se me miraba de una manera determinada y uno de los motivos por los que cerré mi empresa era que las llamadas ya no eran para organizar un evento ni hacer una convocatoria ni tal, todo era por temas de mi padre", termina la hija de Florentino.

Cuchy Pérez es la única hija del matrimonio formado por Florentino Pérez y Pitina. Tiene un restaurante muy reconocido en Madrid llamado El Babero, inaugurado tras el cierre el año anterior de otro local con el mismo nombre y ubicado en el barrio de Las Tablas que no llegó a cuajar.