Cubarsí y Huijsen, cara a cara: ¿Quién ha empezado mejor?

Por primera vez en sus respectivas carreras, Pau Cubarsí (18 años) y Dean Huijsen (20) se verán las caras como rivales en un campo de fútbol, siempre y cuando el futbolista blanco esté disponible, tal y como parece ante las últimas informaciones. Considerados como dos de los centrales con más proyección del fútbol mundial, ambos afrontan este domingo uno de los partidos más importantes de la temporada: el Clásico entre Real Madrid y Barça.

Será el primero para Huijsen y el sexto para Cubarsí. El central del Barça tiene un récord muy positivo hasta el momento contra los blancos, sumando cuatro triunfos (dos en liga, uno en Copa del Rey y uno en Supercopa de España) y solo una derrota, que se produjo en la temporada 23-24 en Liga (3-2 a favor del conjunto madridista).

Xabi Alonso da instrucciones a Huijsen / EFE

Las comparaciones entre ambos se han sucedido desde que llegaron a la élite, especialmente a raíz del debut de Huijsen con la selección española y su posterior fichaje por el Real Madrid. Los dos comparten algunas características, como por ejemplo su excepcional salida de balón, siendo dos de los mejores pasadores desde atrás que existen actualmente en el panorama.

El Clásico aparece ahora como un examen clave. Ni Cubarsí ni Huijsen están firmando una temporada excepcional hasta el momento y han dejado dudas en algunos partidos. El futbolista del Barça, obligado a jugar en la izquierda muchos encuentros ante la salida de Íñigo Martínez, ha estado muy incómodo y poco sólido atrás, especialmente en algunas actuaciones concretas, como sucedió ante el PSG o el Sevilla.

Por su parte, Huijsen empezó con mucha solvencia y destacando en el inicio de campaña, pero fue uno de los señalados en el batacazo del Madrid en el derbi ante el Atlético y desde entonces no se ha visto su mejor versión.

Cubarsí, en foto de archivo en el Gamper / FCB

Dada su juventud, resulta completamente comprensible que aparezcan tramos no tan buenos. No cabe duda que están destinados a ser dos de los mejores en su puesto y que podrían ser una pareja temible en la selección en un futuro, aunque por ahora Luis de la Fuente no parece confiar en la dupla que forman.

La pregunta ahora es, hasta el momento, ¿quién ha empezado mejor la temporada? Si miramos los datos que nos ofrece DataMB, podremos observar similitudes en su fútbol, pero también algunas diferencias. Huijsen ha sido superior en el porcentaje de duelos aéreos ganados y también en las conducciones y pases progresivos por partido. Sin embargo, Cubarsí es de los mejores en el porcentaje de pases hacia adelante respecto al total de envíos, además de tener un mejor porcentaje de duelos defensivos ganados que el jugador del Madrid.

CUBARSI VS HUIJSEN / DataMB

No cabe duda que con balón hablamos de dos jugadores fundamentales tanto en el Madrid como en el Barça. La salida de balón desde atrás pasa, en gran parte, por el acierto y el riesgo que toman ellos en la fase de construcción.

Continuando con los datos, esta vez de Sofascore y centrándose únicamente en la competición liguera, también se pueden analizar ciertas tendencias que tienen que ver especialmente con el juego de Barça y Madrid. Huijsen realiza 5,9 pases largos por partido, mientras Cubarsí apenas hace 2,2. Esto puede influir directamente en las pérdidas de balón, que son superiores en el futbolista del equipo blanco (8,7 pérdidas por encuentro) que en las del jugador blaugrana (5,7).

Para acabar, Cubarsí realiza más entradas por encuentro (2,5 ante 1,6), pero Huijsen bloquea más tiros (0,4 por 0,2) y es regateado con menos frecuencia (0,1 ante 0,5 veces por partido).

Con todos estos datos en la mano, queda en evidencia que ambos son dos jugadores privilegiados en la salida de balón y que, al menos hasta el momento, en defensa brillan en diferentes facetas, sin ser dos jugadores del todo contundentes. Igualdad total en un duelo que podría desnivelarse este mismo domingo, en un Clásico en el que ambos quieren salir triunfadores.