Cuatro rojas en once partidos con Xabi

“La expulsión de Carvajal es evitable, hablaremos del tema”, aseguraba Xabi Alonso después de su estreno en la Champions ante el Olympique de Marsella al frente del Real Madrid. Una situación que no es nueva para el tolosarra en su corta trayectoria al frente del banquillo blanco. En once partidos ha visto como cuatro de sus jugadores han enfilado hacia el vestuario tras ver la tarjeta roja y sumando un total de 172 minutos con uno menos.

Asencio abrió el camino

Un registro difícil de ver en tan poco tiempo, y solo una de ellas, la de Huijsen en el último partido de Liga ante la Real Sociedad, es debatible. El primero en verla fue Asencio, que empezó con mal pie a las órdenes del tolosarra. Fue en el segundo partido del Mundial de Clubes ante el Pachuca que dejaba con 10 a su equipo durante 83 minutos. Afortunadamente, para él, sus compañeros se impusieron 3-1 al equipo mexicano.

El siguiente fue Huijsen, que en palabras de Ancelotti debe ser demasiado optimista ya que ha visto dos rojas en 10 partidos con el Madrid. La primera fue ante el Borussia en el Mundial de clubes, que puso en peligro el resultado. Ganaba 2-0 el Madrid cuando fue expulsado a los 92’ por agarrar a un rival con penalti incluido (2-1). Menos mal que Mbappé, que salía desde el banquillo tras superar una gastroenteritis, hacía el 3-1 y los alemanes marcaban el 3-2 en el último minuto.

Rojas al Real Madrid / Efe

Reincidente y de juvenil

Huijsen repetía expulsión el sábado pasado ante la Real Sociedad cuando su equipo 0-1. Agarró a Oyarzabal y Gil Manzano interpretó que era el último hombre pese a estar escorado a la derecha, a 40 metros de la portería y con Militao en condiciones de anular la escapada. Su equipo sobrevivió ganando 1-2 tras marcar el 0-2 con uno menos y acortar distancias el equipo donostiarra de penalti por una clara mano de Carvajal. Es precisamente el capitán blanco el que cierra este ciclo negativo de tarjetas rojas de los madridistas.

Carvajal fue expulsado ante el Olympique de Marsella a los 72 minutos tras una refriega con Ruli, portero del equipo francés. Una tarjeta rigurosa pero enmarcada en el reglamento por reaccionar como un juvenil intimidando al rival con un cabezazo que apenas contacta con el rostro del rival. El marcador señalaba un empate a uno, poniendo cuesta arriba el triunfo blanco. Sin embargo, un penalti igual de riguroso que la roja permitió al Madrid llevarse el partido (2-1).