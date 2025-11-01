REAL MADRID
¿Cuántos penaltis le han pitado al Real Madrid esta temporada?
El conjunto blanco ha vuelto a celebrar un gol desde los once metros, esta vez ante el Valencia en LaLiga
El Real Madrid de Xabi Alonso está convenciendo en este inicio de temporada. A pesar del duro revés en el derbi contra el Atlético de Madrid, los blancos están rindiendo a buen nivel en estos primeros compases, y prueba de ello son las diez victorias celebradas en LaLiga EA Sports.
Uno de los principales motivos del gran nivel del Madrid en estos primeros días de curso ha sido Kylian Mbappé. El francés es el líder de este equipo y se está hinchando a marcar goles; de hecho, es el pichichi de la Liga con 12 tantos y 5 en Champions.
De esos 17 tantos, siete de ellos han llegado desde el punto de penalti. El Madrid desequilibra mucho y el propio '10' blanco ha provocado unas cuantas penas máximas. La temporada pasada había dudas con el lanzador; se iban turnando Mbappé, Vinicius y Bellingham, pero este año ya no hay dudas. Todos para el francés.
Tres penaltis en Champions
En Champions es donde nos encontramos la pena máxima más polémica de las cinco. Contra el Marsella, los blancos sudaron de lo lindo para arrancar con tres puntos en la primera jornada de la fase Liga.
El Madrid se avanzó tras un penalti muy claro sobre Rodrygo, pero en la segunda parte los franceses igualaron el encuentro. Posteriormente, Carvajal vio la roja directa por un cabezazo sobre Rulli en un rifirrafe y, cuando el partido parecía más cerca del 1-2 que del 2-1, el colegiado señaló un riguroso penalti por mano.
Los jugadores del Marsella protestaron mucho la acción porque la mano del central iba en dirección al suelo, pero no hubo revisión y Mbappé no falló desde los 11 metros para sentenciar el encuentro.
En la segunda jornada, el '9' del Real Madrid volvió a celebrar un gol desde los once metros tras materializar un penalti provocado por Mastantuono.
Los penaltis del Real Madrid en la temporada 2025-26
Jornada 1 Liga: vs Osasuna
Jornada 1 Champions: vs Marsella
Jornada 6 Liga: vs Levante
Jornada 2 Champions: vs Kairat Almaty
Jornada 8 Liga: vs Villarreal
Jornada 10 Liga: vs FC Barcelona
Jornada 11 Liga: vs Valencia (2)
