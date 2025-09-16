¿Cuándo juega el Real Madrid su próximo partido? Fecha, horario y dónde ver por TV y online

El Real Madrid sigue contando por victorias sus partidos en la temporada 2025-26. El conjunto blanco vivió un estreno en Champions más complicado de lo esperado ante el Olympique de Marsella, teniendo que encomendarse a un pletórico Mbappé para no perder los primeros puntos.

El conjunto galo enmudeció al Santiago Bernabéu tras una gran combinación entre Greenwood y Weah que se saldó con gol estadounidense, pero Mbappé no tardó en equilibrar la balanza desde los once metros. Ya en la segunda parte, la expulsión de Carvajal parecía comprometer enormemente las opciones de los blancos, pero Mbappé volvió a aparecer para transformar un polémico penalti.

Una vez superado su debut en la presente edición de la máxima competición europea, el Real Madrid vuelve a cambiar el chip a 'modo Liga' para afrontar la quinta jornada de la competición doméstica. Los blancos encabezan actualmente la clasificación gracias al pleno de victorias en los cuatro partidos disputados.

El próximo rival del Real Madrid en LaLiga EA Sports será el Espanyol, que está viviendo un inicio de temporada soñado. Los blanquiazules acumulan un balance de 10 puntos de 12 posibles, lo que les sitúa en la tercera posición de la clasificación.

¿Cuándo juega el Real Madrid contra el Espanyol en la jornada 5 de LaLiga?

El partido entre Real Madrid y Espanyol, correspondiente a la jornada 5 de LaLiga EA Sports, se celebrará en el Santiago Bernabéu el próximo sábado 20 de septiembre a partir de las 16:15 horas (CET).

¿Dónde ver por TV y online el partido de LaLiga entre Real Madrid y Espanyol?

En España, el partido entre Real Madrid y Espanyol se podrá ver por TV y online a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54, O110).

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Mallorca a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.