¿Cuándo juega el Real Madrid su próximo partido? Fecha, horario y dónde ver por TV y online

El Real Madrid sigue avanzando en firme en los primeros compases de LaLiga EA Sports 2025-26. Los de Xabi Alonso han sabido dar continuidad a su sufrida victoria inaugural ante Osasuna (1-0) al imponerse con contundencia ante el Oviedo en el Carlos Tartiere (0-3).

El denominador común de los dos triunfos de los blancos es la figura de Kylian Mbappé. Si ante Osasuna apareció para provocar y materializar el penalti ganador, ante el Oviedo volvió a dar un paso al frente al firmar un doblete que le sitúa como máximo goleador de la competición junto con Tajon Buchanan.

Superados con éxito los dos primeros escollos del curso, el Real Madrid es uno de los tres únicos equipos que lleva pleno de puntos. FC Barcelona y Villarreal también forman parte de este selecto grupo, al que mañana podrían unirse Rayo Vallecano, Getafe o Athletic Club.

El próximo rival del Real Madrid en LaLiga EA Sports será el Mallorca, que está lidiando con un inicio de temporada complicado. Los bermellones cayeron con contundencia ante el Barça en la jornada inaugural (0-3), mientras que ante el Celta consiguieron rescatar un empate al filo del descuento (1-1)

¿Cuándo juega el Real Madrid contra el Mallorca en la jornada 3 de LaLiga?

El partido entre Real Madrid y Mallorca, correspondiente a la jornada 3 de LaLiga EA Sports, se celebrará en Son Moix el próximo sábado 30 de agosto a partir de las 21:30 horas (CET).

¿Dónde ver por TV y online el partido de LaLiga entre Real Madrid y Mallorca?

En España, el partido entre Real Madrid y Mallorca se podrá ver por TV y online a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54, O110).

