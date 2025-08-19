¿Cuándo juega el Real Madrid su próximo partido? Fecha, horario y dónde ver por TV y online

El Real Madrid inicia su andadura en la presente temporada de LaLiga EA Sports con una victoria por la mínima ante Osasuna en el Santiago Bernabéu. El primer triunfo de la era Xabi Alonso en la competición doméstica permite a los blancos no ceder terreno a las primeras de cambio respecto al FC Barcelona, que también hizo los deberes en su partido ante el Mallorca.

El estreno del Real Madrid en LaLiga 2025-26 no fue ni mucho menos plácido, y tuvo que recurrir a un 'chispazo' de Mbappé para inclinar la balanza a su favor. El internacional francés transformó un penalti que él mismo provocó para sellar el triunfo blanco por 1-0.

Superado con éxito el primer escollo del curso, el Real Madrid pasa a formar parte del grupo de ocho equipos que han sumado de tres en su estreno liguero, honor del que no puede presumir todo un aspirante al título como el Atlético de Madrid o un Betis al que se espera peleando por Europa a final de temporada.

El próximo rival del Barça en LaLiga EA Sports será el recién ascendido Oviedo, cuyo regreso a Primera División se saldó con una accidentada derrota ante el Villarreal. Los carbayones pasaron a poder adelantarse desde los once metros a quedarse con un hombre menos y conceder dos goles en un lapso de apenas 9 minutos.

¿Cuándo juega el Real Madrid contra el Real Oviedo en la jornada 2 de LaLiga?

El partido entre Real Oviedo y Real Madrid, correspondiente a la jornada 2 de LaLiga EA Sports, se celebrará en el Carlos Tartiere el próximo domingo 24 de agosto a partir de las 21:30 horas (CET).

¿Dónde ver por TV y online el partido de LaLiga entre Real Madrid y Real Oviedo?

En España, el partido entre Real Oviedo y Real Madrid se podrá ver por TV y online a través de DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (M55, O113).

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre Real Oviedo y Real Madrid a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.