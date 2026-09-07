El CTA prepara un 'neverazo' al árbitro del Real Madrid C - Atlético Albacete

El Comité Técnico de Árbitros prepara un castigo ejemplar para el equipo arbitral del Real Madrid C-Atlético Albacete por la acción sobre Gabri Valero, según ha informado 'Archivo VAR'. El encuentro, correspondiente a la primera jornada de Segunda Federación, terminó sin goles, pero dejó una de las primeras grandes polémicas arbitrales de la temporada.

La acción se produjo en el tramo final del encuentro. Javi Navarro, jugador del Atlético Albacete, impactó con el codo sobre el rostro de Gabri Valero, que tuvo que ser atendido sobre el terreno de juego antes de poder continuar. El colegiado balear, Francisco de Asís Vidal Esteban, resolvió la jugada mostrando únicamente la tarjeta amarilla.

Una decisión que, según la información de 'Archivo VAR', ha provocado el enfado del CTA, que considera que la acción debió acabar con la expulsión del futbolista del Atlético Albacete. El Comité no habría señalado únicamente al árbitro principal, sino al conjunto del equipo arbitral por no corregir una jugada que, a su juicio, debía haber sido detectada con claridad.

El CTA señala al equipo arbitral

La información apunta a que el castigo será especialmente severo para Vidal Esteban y parte de su equipo, con un periodo de inactividad como consecuencia del error cometido en Valdebebas. La posición de los diferentes miembros del equipo arbitral habría sido determinante a la hora de valorar las responsabilidades.

El colegiado principal fue quien tomó la decisión final de mostrar amarilla, pero el CTA entiende que otros miembros del equipo también estaban en disposición de advertir la gravedad de la acción y ayudar a tomar una decisión diferente. El encuentro se disputó el pasado domingo en la Ciudad Real Madrid y terminó con 0-0, en un partido en el que Vidal Esteban mostró ocho tarjetas amarillas, cuatro a cada equipo.

La polémica se produjo además en un partido especial para Valero, que había trabajado durante la pretemporada con el primer equipo del Real Madrid a las órdenes de José Mourinho. El extremo pudo continuar sobre el terreno de juego después de ser atendido.

De confirmarse la información adelantada por 'Archivo VAR', el CTA aplicará un importante toque de atención al equipo arbitral, con Vidal Esteban como principal señalado por la decisión de sancionar la acción únicamente con amarilla.