El CTA desmonta las quejas del Madrid y aclara toda la polémica del derbi

El derbi del pasado sábado entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid dejó una 'manita' a favor del equipo de Simeone, pero también muchas jugadas polémicas. El madridismo se quejó de manera ferviente en redes sociales por varias jugadas del partido que podrían haber cambiado el signo del encuentro.

Este martes, el Comité Técnico de Árbitros (CTA), ha publicado un nuevo capítulo de 'Tiempo de revisión', donde analiza, como de costumbre, todas las jugadas polémicas de la jornada, incluyendo aquellas que sucedieron en el encuentro del Metropolitano.

La discusión entre Koke y Vinicius en el derbi / EFE

Lo primero que aclara el CTA es que Koke no debió haber participado en el derbi, ya que debió ser expulsado en el encuentro anterior ante el Rayo Vallecano por agarrar del cuello a un rival: "El jugador del Atlético coge por el cuello al portero visitante y lo tira al suelo. Se produce una conducta violenta difícil de apreciar en el campo. Para el CTA, el VAR debería haber avisado al árbitro para que revisara el lance, cuya mejor decisión hubiera sido la expulsión del jugador del Atlético de Madrid".

Las polémicas del derbi

A continuación, en el vídeo se repasan las polémicas del partido entre los de Simeone y los de Xabi Alonso. La primera, la celebración de Sorloth con la grada, por la que Carvajal y Vinicius pidieron la segunda amarilla para el delantero del Atlético de Madrid.

"La regla dice que se amonesta cuando se trepa por las vallas perimetrales o acercarse a los espectadores generando problemas de seguridad. El jugador rojiblanco sí se acercó a sus aficionados, pero con el único objetivo de celebrar el gol, sin que a juicio del árbitro se generará un problema de seguridad ya que solo se abrazó con un pequeño grupo de ellos y volvió al terreno de juego. La decisión del árbitro de no amonestar al jugador se ajusta al espíritu de la norma, que busca prevenir situaciones que comprometan la seguridad o el orden del partido. En ausencia de tales circunstancias, no procede la amonestación", sentencian en el vídeo.

La siguiente acción es el penalti de Arda Güler, sobre el que dicen lo siguiente: "Golpea al balón con su bota impactando después en la cabeza a un jugador del Atlético. El árbitro considera la acción temeraria. El jugador madridista asume un riesgo al ir a disputar el balón con su pierna a esa altura. Para el CTA la interpretación fue correcta, tanto en la señalización del penalti como en la amonestación del jugador".

La última jugada que se analiza es la falta que mete Julián Álvarez, en la que Le Normand estaba muy cerca de la barrera. Esto dictamina el CTA: "Un compañero del lanzador se encuentra en una posición cercana de la barrera, pero sin interferirle. La distancia inicial es de aproximadamente un metro, como marca la norma. En el momento del golpeo se sitúa justo detrás de la barrera, sin generar ningún impacto a los jugadores que la forman, ni por contacto físico ni por línea de visión. Al no existir ninguna interferencia en la barrera, la acción es completamente legal y el árbitro tomó la decisión correcta".