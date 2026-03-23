REAL MADRID
El CTA dará la razón a Munuera Montero por la roja a Valverde
El Real Madrid recurrió la tarjeta roja al uruguayo, aunque los pronosticos son bastante negativos para los blancos
Valverde puso la victoria del Real Madrid en peligro el pasado domingo. Los blancos tenían el derbi controlado tras el golazo de Vinicius, pero el uruguayo recordó sus rencillas personales con Baena y le propinó una entrada muy dura que le costó la roja directa.
En el Bernabéu no se entendió la amonestación y se pidió a Munuera Montero que revisara la acción en el VAR. El colegiado se dirigió directamente hacia el banquillo de Álvaro Arbeloa para explicarle su punto de vista. Un gesto que el salmantino agradeció, aunque no comparta la roja directa a Valverde.
El Real Madrid decidió recurrir a la cartulina, según avanzó el diario MARCA, aunque no son positivos con los pronósticos de la decisión del CTA. El uruguayo se perdería como mínimo el siguiente duelo liguero ante el RCD Mallorca. Un partido importante tras el parón ante un equipo muy necesitado de puntos y justo antes de recibir al Bayern de Múnich en el Santiago Bernabéu.
Malos pronósticos con la sanción
Las informaciones que llegan desde el entorno del Comité Técnico de Árbitros no son nada favorables para el conjunto blanco. Según explicó Juanfe Sanz en El Chiringuito, el CTA considera que Fede Valverde está bien expulsado y que la tarjeta roja está totalmente justificada, algo que dejaría a la apelación blanca sin apenas recorrido.
"Como todos los lunes ha habido un intercambio de opiniones dentro del CTA valorando el partido de ayer. Valoran muy bien la actuación de Munuera Montero en el derbi. El CTA va a dar la razón al colegiado; el CTA considera que la acción de Valverde sobre Baena es tarjeta roja", explicó el periodista en directo.
Además, el CTA meterá la jugada en su video semanal analizando las jugadas polémicas 'Tiempo de Revisión' y le dará la razón al árbitro. Todas estas informaciones dejan a la alegación del Real Madrid con muy poco recorrido y lo normal sería que se le mantuviese la tarjeta roja a Valverde y no pueda estar en Mallorca.
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