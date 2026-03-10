El CTA confirma que se perdonó la roja a Rüdiger: "Conducta violenta"

El CTA ha hablado y ha dado la razón al Getafe en una de las jugadas más polémicas de los últimos meses en el fútbol español. Antonio Rüdiger, un habitual en estas acciones, metió un rodillazo en la cara de Diego Rico tras un pique entre ambos. Al ser una jugada dividida con muchos jugadores de por medio Alejandro Muñiz Ruiz no sancionó la acción, pero lo peor fue que el VAR tampoco castigo al defensa madridista. Incluso los más merengues reconocieron el error tremendo del colegiado.

El Getafe terminó ganando el partido por la mínima y el Real Madrid jugó con nueve los últimos segundos del duelo. Pero esta jugada en el minuto 24 de la primera parte debió ser sancionada con roja por agresión del alemán, tal y como ha confirmado el CTA.

"Un defensor del Madrid se lanza hacia un jugador del Getafe, impactando con la rodilla en la cara y el hombro del jugador sin estar la pelota a distancia de ser jugada. La acción pasa inadvertido para el árbitro por la complejidad del lance y la cantidad de jugadores en la zona. El VAR decide no intervenir al considerar una acción interpretativa. Para el CTA es una conducta violenta que el jugador del Real Madrid se lanza ante el rival con la rodilla sin opción de jugar el balón. Al tratarse de una acción no vista por el árbitro y ser un error claro, visto y manifiesto, el VAR debía haber recomendado revisión en el monitor para sancionar con tarjeta roja directa por conducta violenta", explicaron en 'Tiempo de Revisión', donde revisan las jugadas más polémicas de las últimas jornadas.

A pesar de todo, Rüdiger no fue sancionado ni dentro del campo ni fuera y ya jugó la pasada jornada ante el Celta de titular. El alemán se salvó de una sanción brutal por la intesidad de la acción.

Justo tras la jugada del Getafe, se explica otra jugada polémica del Real Madrid ante el Celta. Los blancos ganaron el partido en la última jugada con un gol de Federico Valverde, aunque la jugada empezó tras una recuperación de Manuel Ángel que los futbolistas locales pidieron como falta.

En este caso el CTA ratifica la decisión de Isidro Díaz de Mera que no sancionó la falta en directo y Juan Luis Pulido tampoco en el VAR: "Para el CTA, la disputa del jugador madridista es correcta. Se desliza tocando claramente la pelota con su pie, siendo el contacto posterior residual. Insuficiente para pitar falta".