El CTA lo confirma: el penalti de Mbappé no debía repetirse

Tras la gran polémica generada este fin de semana durante el Real Betis - Real Madrid, el Comité Técnico de Árbitros se ha pronunciado en el ya conocido programa 'Tiempo de Revisión' sobre lo ocurrido en La Cartuja. Kylian Mbappé erró un penalti en el tiempo de descuento del partido, con una gran parada de Álvaro Valles para negarle el gol al francés.

Sin embargo, los jugadores del Real Madrid primero y el canal del conjunto blanco después, reclamaron que la acción debía repetirse ya que Marc Bartra, el futbolista que llega primero a despejar la pelota, estaba dentro del área en el momento del golpeo según ellos. La imagen ha llenado tertulias a lo largo de estos días, pero el CTA se ha encargado de dar su veredicto final.

"Bartra acude al rechace y despeja el balón a córner. En el momento del pateo del balón, Bartra tiene un pie en el aire y otro en contacto con el suelo", explica el CTA en el vídeo. A continuación, se muestra qué la IFAB (International Football Association Board) al respecto de este tipo de jugadas: "Si un jugador está en el aire cuando se ejecuta un penalti, su posición se determina por la posición proyectada de sus pies si estuvieran tocando el suelo. 'En el aire' solo se aplica cuando todo el cuerpo está despegado del suelo".

"Bartra no está 'en el aire' porque tiene un pie en contacto con el suelo y este pie no pisa el área de penalti ni tampoco pisa el semicírculo. Bartra no comete ninguna infracción", anuncian en el vídeo, antes de dar su conclusión definitiva: "El penalti no debe repetirse. Acierto del árbitro y del VAR".

Jose Mourinho: "El penalti, ¿por qué no ha sido repetido? ¿El VAR no conoce el reglamento o el VAR no ha querido?" / Real Madrid

Más allá de la norma, las quejas de una parte del madridismo habían tratado de encontrar fundamento en que el pie que Bartra tiene en contacto con el suelo estaba pisando el semicírculo. Sin embargo, en una de las imágenes que muestra el CTA en el vídeo de 'Tiempo de Revisión' se puede apreciar perfectamente como está totalmente fuera.

Las normas lo dejan claro: Hernández Hernández, árbitro de campo, e Iglesias Villanueva, árbitro VAR, acertaron en su decisión de no repetir el penalti, tal y como se ha encargado de respaldar el colectivo arbitral, a pesar de las quejas del conjunto blanco y de su entrenador.