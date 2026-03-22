FÚTBOL
¡El CTA se carga a Pulido Santana tras sus declaraciones sobre Real Madrid TV!
El colegiado negó cualquier compra de árbitros y señaló la presión que realiza el Real Madrid a través de su canal de televisión. El CTA, muy molesto, lo ha fulminado
El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha tomado la decisión de apartar a Juan Luis Pulido Santana, excolegiado de Primera División y ahora en el VAR, tras las declaraciones que hizo hace unos días en el podcast 'Rogue Cast'. El organismo ha decidido no incluirlo en ninguno de los partidos de este fin de semana, ni como arbitro principal del VAR ni como AVAR (asistente).
Las declaraciones de Juan Luis han indignado al CTA, que ha tomado decisiones drásticas. El árbitro se mostró tajante en su postura respecto al Caso Negreira, quien negó cualquier tipo de manipulación directa en el arbitraje, pero quiso dejar claro que ha habido un daño reputacional muy grave sobre el CTA: "Se ha puesto en duda a todo el colectivo sin pruebas", sostenía.
Después de tres años de investigación, no ha salido ni un solo nombre que este implicado. "No ha existido compra de árbitros, eso lo tengo clarísimo", decía. Pulido sostiene que el caso Negreira se utilizó para alimentar narrativas para desacreditar a los árbitros y restar valor a los logros deportivos del FC Barcelona en los terrenos de juego.
Crítico con Real Madrid TV
En un momento de la entrevista, el árbitro de VAR estalló contra Real Madrid TV por los vídeos que realizan para presionar a los colegiados antes de los encuentros. Tiene claro que el objetivo es "menospreciar la figura arbitral, y antes de los partidos ya te están diciendo que el árbitro va a perjudicar al Madrid".
Juan Luis reveló que los vídeos producidos por la cadena de televisión del Real Madrid generan una presión innecesaria sobre ellos. Sin embargo, lo peor es que influyen en la opinión de los demás: "La polémica vende, y hay quien vive de eso".
Por otro lado, aseguró que "la realidad es que tú lees el Marca o el AS y el Sport y el Mundo Deportivo, los comparas y ante la misma noticia parece que estás leyendo dos noticias", comentaba en la entrevista.
Pese a no dejar ir ninguna opinión fuera de lugar, el hecho de opinar en una entrevista no ha gustado nada al organismo y el CTA ya ha tomado la decisión: a la nevera. Cualquier aparición pública o participación en medios debe estar autorizada por la Federación o por el propio Comité Técnico de Árbitros.
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