El CTA admite, a medias, el error en la roja a Huijsen

Había mucha expectación y finalmente ha llegado el nuevo vídeo del Comité Técnico de Árbitros. En este segundo capítulo de 'Tiempo de Revisión', el CTA se pronuncia sobre las jugadas polémicas de la última jornada, incluyendo la tarjeta roja que vio Dean Huijsen ante la Real Sociedad, que tanto enfado ha despertado en el madridismo.

"Esta jugada nos muestra la diferencia entre un ataque prometedor y una ocasión manifiesta de gol", empieza diciendo Marta Frías, portavoz del CTA. A la hora de interpretar la acción, se admite que lo más conveniente hubiera sido sacar tarjeta amarilla, pero se justifica la decisión del colegiado afirmando que es un lance "gris". Además, también se justifica la no intervención del VAR por la misma razón.

Los jugadores del Madrid protestan a Gil Manzano la roja a Huijsen / EFE

El análisis que se hace es el siguiente: "El concepto clave es que la interpretación de la presencia y la distancia de un segundo defensor puede cambiar la sanción entre tarjeta amarilla y roja directa. El árbitro muestra roja directa al entender que se malogra una ocasión manifiesta de gol. La acción presenta dos posibles escenarios en función del segundo defensor del Real Madrid, clave en la jugada. Si consideramos que podía llegar a disputar el balón, la sanción adecuada sería sanción amarilla por ataque prometedor. Si como interpretó el árbitro, la distancia hacia imposible esa disputa, la jugada sería ocasión manifiesta de gol, castigada con expulsión".

"Estos dos escenarios quedan abiertos a la interpretación. Por ello, este comité entiende que no se cumplen el 100% de los condicionantes para DOGSO y que la sanción más ajustada hubiera sido tarjeta amarilla", sentencian, admitiendo que lo más adecuado hubiera sido una cartulina amarilla.

Sin embargo, la última apreciación también es importante: "En cuanto al VAR, conviene recordar solo interviene en errores claros, obvios y manifiestos. Esta jugada entra dentro de lo que denominamos lances grises, aquellos que admiten más de una interpretación. Por tanto, la decisión debía quedar en manos del árbitro principal y el VAR actuó correctamente al no intervenir".

Sea como sea, parece inevitable que Huijsen cumpla la sanción de la roja, ya que las tarjetas solo se quitan cuando existe una mala redacción en el acta, que no se corresponde a la realidad. Ese no es el caso, por lo que el equipo blanco perderá al central español.

Por el momento, el CTA no ha tenido ningún apuro a la hora de normalizar los errores de los colegiados en estos vídeos. Se trata de un acto atrevido, pero que puede ayudar a entender mejor el trabajo de los colegiados.