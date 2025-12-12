Xabi Alonso, cronología de una rendición: del éxtasis en EEUU al conformismo contra el City

Xabi Alonso llegó al Real Madrid al término de la temporada pasada para asumir el reto de liderar una plantilla plagada de estrellas, que venían de hacer una temporada en blanco, y retocar algunas costumbres. En sus primeros meses, obtuvo el consenso unánime por parte del madridismo, con una versión atractiva en el Mundial de Clubes que parecía ser solo el principio. Una mejoría notable en muchos aspectos, que sumada a la llegada de nuevos fichajes, dejaba a la afición con ganas de arrancar la temporada siguiente.

El Madrid concede una prórroga a Xabi Alonso / Efe

Xabi Alonso demostró ser un entrenador de primer nivel. No cualquiera lograría convertir al Bayer Leverkusen en un equipo capaz de competir con los más grandes, romper la hegemonía del Bayern Múnich en la Bundesliga, llegar a la final de la Europa League y ganar la Copa alemana. Un trabajo que marcó la diferencia y por el que el Real Madrid le brindó el cargo de entrenador merecidamente. Una persona reconocida como el entrenador idóneo, plenamente preparado para este equipo, pero que figuras del mundo del fútbol le aconsejan que sea fiel a sí mismo y sus ideas.

Sello propio en EEUU y 'Mbappédependencia'

Es curioso que su comienzo, marcado por las buenas sensaciones, fue sin su mejor jugador, Kylian Mbappé. En aquel torneo el astro francés sufrió una fatídica gastroenteritis que le apartó de la competición hasta prácticamente las semifinales. Un detonante para contrarrestar aquella tesis sostenida por algunos de que el Madrid vive de la “Mbappédependencia”. Bien es cierto que las cifras goleadoras de Kylian han sellado muchas victorias del equipo, pero pensar que las victorias del Madrid pasan únicamente por sus botas, es algo ilógico e impensable viendo el plantel de jugadores que le rodea.

Gonzalo García del Real Madrid celebra luego de anotar el 1-0 ante la Juventus en el Mundial de Clubes. EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

Esta montaña rusa en la que se encuentra el tolosarra, alcanzó su máxima altura durante las primeras 14 jornadas. En ellas, cosechó la victoria en todos los partidos excepto en el derbi. Aquel partido revivió el enfado de la afición, que volvía a reprochar al equipo no estar a la altura en los partidos grandes, justamente uno de los principales problemas de la temporada pasada, donde perdió todos los clásicos y en Champions ante el Arsenal no estuvo a la altura . Volver a ganar un clásico y alcanzar el liderato en Liga y Champions, generaba una plena felicidad en el madridismo.

Durante el momento de esplendor, el mayor de los problemas era tomar decisiones técnicas (simplemente elegir el once titular), lidiar con el mosqueo de Valverde por no poder jugar donde le gustaría, intentar encontrar un buen nivel de Rodrygo e intentar que la adaptación de los fichajes fuese la mejor posible. Un regalo para la salud mental del entrenador de todo un Real Madrid, que, por momentos, se puede enfrentar a quebraderos de cabeza mucho más temibles como los que puede tener ahora mismo.

Xabi Alonso se abraza con Rodrygo tras el gol del Madrid. / Kiko Huesca / EFE

Del entusiasmo a la caída

Si hablábamos del momento de forma con el que arrancó el Madrid, toca nombrar la baja forma que atraviesa. Xabi está experimentando las sensaciones opuestas y busca la tecla para apagar una llama que no cesa. Desde Liverpool, el equipo va dando palos de ciego, incapaz de mostrar regularidad, —algo primordial para optar a todos los títulos y ser un equipo temible —, de crear su propia identidad y ser reconocible por algo en concreto.

Esta inestabilidad provoca que, partido tras partido, el punto de mira se desvíe a distintos blancos: unas veces las críticas recaen sobre Xabi Alonso, acusado de no generar estímulos en la plantilla; en otras, apuntan a los jugadores por no dar su máximo y mostrar escasa ambición ganadora en el campo; y, de manera ocasional, se echa en falta a los futbolistas lesionados. Pero, mientras el dilema transcurre y el Madrid solo ha conseguido la victoria en dos de los últimos ocho partidos. El gran escollo por el que nacen todas las controversias.

Reencontrarse de nuevo con Pep Guardiola para protagonizar un clásico europeo de estos últimos años, parecía un punto de inflexión. Tras la nefasta actuación ante el Celta, Xabi afrontaba esta jornada de Champions, como un posible “ultimátum”, del que pese a salir derrotado, fue superior al conjunto 'cityzen' en el balance general del partido. Un equipo de jugadores comprometidos con la idea del entrenador (liderado por Rodrygo) y exigidos por su público hizo que el Madrid mereciera algo más y se saque alguna conclusión positiva. Ahora está por ver si esto es suficiente.

Xabi Alonso y Guardiola se saludan antes del partido. / KIKO HUESCA / EFE

La temporada para Xabi va a ser larga, y como bien indicó, "Cuando uno entrena al Madrid está preparado para todo tipo de situaciones". Se espera que sea cuestión de tiempo que el Madrid recupere su nivel, para ello, tendrá que buscar soluciones respecto a las bajas en defensa e ir encontrando la solidez. A principios de año, volverá a afrontar un punto clave en el devenir de la temporada como es la Supercopa de España, que de ganarla disiparía muchas dudas y taparía los problemas. Porque como el dicho cuenta, “El Madrid siempre vuelve”.