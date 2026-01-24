El Madrid de Arbeloa aprueba el examen contra el Villarreal a lomos de Mbappé

El banquete contra el Mónaco, cargado de goles y sketches como el de Bellingham, iba a dejar reflujo en el Madrid en caso de no sacar adelante el duelo más importante que tenía Arbeloa en su primera meta volante. Una visita al Villarreal, alternativa a la cabeza de LaLiga, que requería un encuentro con oficio. Dos tantos del de siempre, Mbappé, sirvieron para resolver una victoria que mete presión al Barça y que mantiene la trayectoria ascendente. Los de Marcelino apretaron al final, cuando el tiempo ya era insuficiente para destronar a un equipo que certificó el triunfo con un 'panenka' del galo para acariciar a Brahim.

Protagonismo para Mastantuono

Viendo las comparecencias de Arbeloa, su Madrid va a tener mucho de autogestionario. Protagonismo absoluto para los jugadores y a quemar las naves en la alineación. Contra el Villarreal salió Camavinga -capaz de lo bueno y lo peor- en lugar de Tchouaméni, por sanción. Un simple cambio, suficiente para ver que las rotaciones serán controladas. El dinero al verde, con Mastantuono ya como titularísimo. El argentino fue el más atento en la presión, al revés que un Huijsen que compró papeletas para un penalti sobre Mikautadze.

Tan precisos eran los robos como malas las decisiones en el último pase. Enfrente, un Villarreal cansado de las decepciones en Champions, preparado para la resistencia, pero cometiendo unos errores mortales en la salida de balón. Especialmente Renato Veiga, que se llevó los pitos de su afición. Con el veneno en bandeja, Vinicius tuvo la más clara en el 40, con un zurdazo a la media vuelta. Para entonces, Marcelino había perdido a Foyth por lesión grave. Recibió un cariñoso beso de Mastantuono.

El enemigo en las filas blancas fue Camavinga y las desconexiones de los jugadores del Madrid, que no entendían el efecto acordeón de presionar y bajar. A fin de cuentas, la respuesta al mandato recibido por Arbeloa. Que corran los tienen que correr. Es decir, los de atrás, que se quedaron mirando al aire cuando Pape Gueye avanzó antes del descanso solo hasta la frontal para un disparo digno de final de Copa África. Antes, Vinicius, protestón contra Soto Grado, cometió una falta absurda que frustró una contra clara.

Vinicius y Mbappé se encuentran

Mucho más acertado estuvo el brasileño en el arranque de la segunda. En la primera vez que superó a Pau Navarro encontró una acción ganadora. Mal despeje de Pape Gueye, con Mbappé al acecho para sumar uno más en su cuenta. El vigésimo (luego serían 21) de Liga y un tanto de cazador de los que ponen luz a un partido difícil. Por debajo, entre las piernas de Luiz Júnior.

El tanto espoleó el 'show' de Vinicius, quien se tornó en el protagonista absoluto en cuanto sintió la presión de la grada. Con el 0-1, el Madrid quiso adueñarse del encuentro, pero revivió un fantasma. Pasó desapercibido en la bacanal de Champions, pero Courtois torció el gesto al ver la defensa a balón parado. Gerard Moreno falló un remate desde el punto de penalti, libre de marca. Marcelino se acordaría de este error toda la noche.

Atrás el conjunto blanco sigue con margen de mejora, como demostró en el 63 un atarantado Huijsen que se jugó la roja por un plantillazo. Arbeloa tardó con los cambios, al ver que su castillo se aguantaba con un Madrid que intentó adormecer un encuentro donde al Villarreal le faltaba mordiente. La gestión emocional del nuevo técnico blanco importa más que nada. Dio entrada a Brahim tras el luto con Marruecos. El Madrid se dejó llevar ante un rival que no tuvo su día. Otro chispazo de Mbappé le permitió sacar un penalti que transformó a lo 'panenka' para suturar el mal recuerdo de su compañero en la Copa África.