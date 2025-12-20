El Bernabéu sostiene a Xabi Alonso y pita a Vinicius en un triunfo con fecha de caducidad

Xabi Alonso se jugó un 20 de diciembre comer el turrón. Cuando la despensa del Madrid debería estar llena para pasar las fiestas, el vasco se encontró con la maleta hecha por lo que pudiera pasar. Facturada hasta Arabia, para jugar la Supercopa, pero con el peligro de perder el billete. Bellingham evitó una noche dramática con un cabezazo que sirvió como servicios mínimos, porque Courtois hizo pagar la falta de puntería rival. Contra 10 más de 20 minutos por la expulsión de Marcao, el Madrid sufrió tanto peligro como generó. El pitadón a Vinicius reflejó lo inútil de este triunfo.

Bellingham acierta tras los abucheos

El Bernabéu presentó un ambiente enrarecido, con la mayoría del público pasando la penitencia de un partido que en un contexto normal debería haber sido un trámite. Lo normal hace tiempo que ha dejado de tener sentido en un club que fue recibido con escepticismo por los suyos. Los baluartes, al frente, para salvar a Xabi Alonso. Es decir, los otrora 'Cuatro Fantásticos': Mbappé, Bellingham, Vinicius y Rodrygo.

Pero la indolencia acumulada del Madrid no les permite ya conectarse por arte de magia. Pasaron apenas dos minutos y Huijsen ya había quedado expuesto ante un Sevilla más abierto de lo que podría esperarse. Ni con esas lograron los blancos imponer su dominio de inicio. Un resbalón de Alexis Sánchez en el peor momento impidió a los de Almeyda ponerse por delante en un escenario que se hartó pronto de los suyos.

El Madrid tenía la pelota, mientras que el Sevilla, con Isaac Romero en la doble punta, detentaba el peligro. De nuevo, una medular vacía que llevaba a Vinicius a ser el mejor recurso ofensivo de los locales. Hasta que Bellingham encontró la luz al final del túnel con un remate a balón parado tras una falta botada por Rodrygo. El hombre en el que solo confió Xabi Alonso y que ha sido decisivo para mantenerle con vida.

Un recórd simbólico contra diez

El brasileño reclamó un penalti por el que vio una amarilla por simulación. Muñiz Ruiz le penalizó en esa jugada y le libró de la expulsión tras una entrada sobre Marcao. Una cuenta pendiente de una jugada anterior en la que el central fue el amonestado. La protesta de Almeyda por la acción de Rodrygo le acabó causando la roja a él en el túnel de vestuarios. Solo unos minutos antes: "Negreira, Negreira".

Lejos de ser un partido resuelto, el Sevilla, con Alexis loco por revivir los tiempos de azulgrana, tuvo sus opciones. Mientras Mbappé, con un récord que solo a él le importa -el de goles en año natural con el Madrid que tiene Ronaldo- se llenaba de ocasiones. El partido se rompió, porque Huijsen perseguía sombras en un partido descontrolado que obligó a las paradas de cada partido de Courtois.

Ni un partido tranquilo, porque Isaac Romero se hacía con las espaldas de la zaga blanca una y otra vez. El mejor del Madrid, más allá del gol, era un Bellingham móvil que obligó a saltar a Marcao, quien terminó expulsado. Por delante quedaban 20 minutos y el descuento para una victoria cómoda. Pan para compensar el exceso de circo. Xabi Alonso, desesperado por la falta de conexión con los suyos, se sentó a espera el final. Pero el Bernabéu apuntó y condenó a Vinicius antes de celebrar que Mbappé igualó los 59 de Cristiano en un año natural. Un récord que vale tan poco como esta victoria.