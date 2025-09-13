El Madrid sufre con 10 y mantiene el liderato gracias al mejor Mbappé

El Madrid tiene en sus filas a uno de los jugadores más en forma de Europa. Un Kylian Mbappé que lideró al conjunto blanco en un partido complejo. Xabi Alonso no tuvo un regreso plácido a Anoeta. El francés adelantó a los blancos y asistió en el segundo a Güler, que llegó después de la expulsión de Huijsen. Jugó el Madrid con diez más de una hora y resistió, pese al penalti de Oyarzabal y el vano intento de la Real Sociedad por evitar el saqueo blanco.

De la exhibición de Mbappé a la expulsión de Huijsen

Xabi Alonso quiere crear un equipo multidimensional. Dio entrada a Ceballos, Carvajal y Brahim, con la vista puesta en el carrusel de encuentros que se iniciaba con la visita a la 'casa' del técnico madridista. Hubo un partido hasta la expulsión de Huijsen que llevó el nombre de Mbappé. El francés aplicó un severo correctivo a la adelantada zaga de los de Sergio Francisco

Goti falló un pase atrás que el delantero aprovechó, ganándole la carrera a Caleta-Car para una finalización perfecta. Era el 0-1 expresado por un jugador que es el líder absoluto del Real Madrid, gracias al contexto que le ha creado Xabi Alonso. Hace un año, Mbappé no encontraba su lugar en el campo ni en el vestuario. Durante estos meses ha sido capaz de tejer una red donde su aliado natural es Güler. El turco es el 'jugador-proyecto' de Xabi Alonso. Al que más tiempo ha dedicado estos meses.

Después del primero de Mbappé estuvo a punto de llegar el segundo, por medio de otra jugada individual del '10' del Madrid, que terminó impactando en el palo. Hasta que a la media hora de juego se produjo la jugada que cambiaría el termómetro del encuentro. Huijsen cometió una acción con la que demostró el exceso de confianza que todavía tiene el central. Agarró a su compañero de selección, Oyarzabal, en una contra en la que también replegaba Militao.

La infracción fue clara, pero con lo que no contaba el central, que sufrió su primera expulsión de blanco en el Mundial de Clubes, fue con la roja que le vio Gil Manzano. Un árbitro al que el Madrid le tenía tomada la matrícula por el gol anulado a Bellingham en Mestalla, entre otras acciones. Material para Real Madrid TV. Xabi Alonso pidió insistente la intervención del VAR, donde estaba el sevillano Figueroa Vázquez. Hizo el gesto varias veces, pero la decisión no fue revisada y el madridista vio una amarilla por protestar.

Un penalti para meter el miedo en el cuerpo

El Madrid se repuso y se fue con una ventaja de dos goles al descanso gracias a otra fructífera asociación entre Mbappé y Güler, esta vez con el francés como asistente del turco. El partido parecía muerto. Es el objetivo que buscó Xabi Alonso dando entrada a Valverde en lugar de Brahim. Quedaba película por contar. Fue la pretensión de Oyarzabal en el 56, quien transformó un penalti por mano de Carvajal. En el otro bando, Mbappé seguía la pelea por su cuenta.

Tras otra acción autogestionada, con dos recortes, quedó tendido en el suelo. Un susto por el que vio una amarilla tras salir por el lugar incorrecto. El Madrid se descompuso en la segunda mitad. El cansancio empezó a hacer mella en un equipo que, salvo en tramos del encuentro frente al Mallorca, había disfrutado de un inicio plácido. Por primera vez este curso, Xabi Alonso recurrió al bloque bajo, con un 4-4-1 lastrado.

Güler perdió el timón y Oyarzabal, alentado por el 1-2, encabezó el tren hacia una posible remontada. Cuando Militao se fue al suelo, Xabi Alonso sintió que su corazón se encogía. Por suerte para sus intereses, la rebelión de la Real Sociedad le permitió ver que Courtois seguía con vida. La exigencia le sacó de su letargo. Al Madrid le servía con estrujar los minutos y provocar faltas como la que sacó Fran García, improvisado atacante, en una contra sin peligro.

El conjunto blanco recuperó la organización en el tramo final, pero ni mucho menos vivió aliviado. Esto obligo a Xabi Alonso a mover ficha en todos los sentidos. Era un escenario nuevo, pero necesario para probar que, efectivamente, el Real Madrid es un equipo al que no le pesa el oficio. Esto es una reválida constante para titulares y suplentes. "El que lo merezca, va a jugar". Y el que no, con 10 y un calendario exigente, también lo hará.