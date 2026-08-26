Mbappé le regala a Mourinho una goleada en su vuelta al Bernabéu

El nuevo Madrid es de Mourinho. Lo que dice mucho del efecto que Florentino buscó con su regreso. Un perfil capaz de imponerse a Mbappé, Bellingham y Vinicius, entre otros nombres propios. En su regreso al Bernabéu 13 años después, el equipo que dirige el luso consiguió todo lo que sus antecesores han perseguido sin éxito en los últimos dos años. Una declaración de intenciones en la que el francés anotó un triplete incontestable, Bellingham recibió una ovación como hace mucho tiempo y hasta Vinicius, en fase de lanzamiento, anotó y dio una asistencia para un 4-1 forjado en la segunda mitad.

El Madrid está en la autoescuela. Le han dado el libro con todas las señales. Dice que ya ha conducido por su cuenta y en coches muy buenos, pero prácticamente tiene que aprender a ir en línea recta. Así se vio en una primera parte en la que Mourinho repitió el once de Cornellà. A tenor de lo sucedido durante los primeros 45 minutos, será difícil que vuelva a hacerlo.

Un gol indefendible

La mayoría todavía no ha interiorizado su papel. Bernardo Silva fue, junto a Güler, quien movió el balón con más criterio ante una Real Sociedad a la que le bastó con permanecer agazapada. El portugués se desesperó al comprobar que ninguno de sus compañeros era capaz de tirar un desmarque. Solo Mbappé se movió con un sentido práctico.

El galo pudo inaugurar el marcador al comienzo, pero disparó demasiado forzado. Terminó viendo puerta en el minuto 40, tras un control orientado con el que dejó en la lona a Jon Martín. Recibió de Valverde y soltó un poderoso disparo arriba, imparable para Remiro. Hasta entonces, el portero de la Real había desbaratado un mano a mano con un Vinicius que está fuera de forma.

El efecto parabrisas hizo que brotaran los primeros pitos, que Mourinho apagó poniendo a calentar a varios hombres en la banda. No pudo hacer nada ante el desaguisado que provocó el empate al borde del descanso. Al igual que contra el Espanyol, el Madrid, carente de un sostén, dejó al descubierto todo el trabajo defensivo que todavía tiene por delante. Ochieng le ganó la partida a Konaté. Su disparo salió repelido y el balón le cayó a Sucic, que llegó solo desde atrás y batió a Courtois con un poderoso zurdazo.

Triplete de un Mbappé 'cristianizado'

En la fotografía del gol, además del francés, apareció un Carreras descontrolado que se marchó al descanso con una amarilla después de perder su sitio una y otra vez. Con el descanso llegaron los pitos. Hay costumbres que ni siquiera Mourinho puede cambiar cuando el Bernabéu sufre con los suyos. El portugués logró corregir parte de los males del Madrid en el descanso. Dio entrada a Cucurella, quien con su mera presencia condicionó a la defensa de la Real Sociedad.

Metiéndose por dentro, el catalán permitió al Madrid dar el paso adelante necesario hasta que Mbappé fabricó el 2-1. A diferencia de en sus primeros dos años, el francés ha llegado al comienzo de temporada en un estado de rendimiento inmediato. Facturó su segundo tanto tras una veloz pared con Bellingham. Definió perfecto, con un disparo al palo largo.

El inglés es otro de los jugadores que ha empezado la temporada con aire de reivindicación. El tercer tanto es de los que le gusta al Bernabéu. Insistió en la presión para una recuperación que era un gol para él que decidió ceder a Vinicius, el último en sumarse al primer 'show' de la casa blanca.

Un tanto con el que se firmó la paz en un estadio que aún conserva cierto aire de sospecha. Si algo le gusta es ver a sus estrellas en efervescencia. Un cartel de protagonistas que Mourinho quiere convertir en un coro bien afinado. Y eso también pasa por la defensa de once en los partidos que así lo requieran. Pero este era un partido para el disfrute goleador.

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Un Mbappé 'cristianizado' firmó un triplete brillante después de que Vinicius dejase una buena asistencia, tirando un caño para encontrar el desmarque del francés. El mejor regreso posible al Bernabéu para un entrenador cuyo nombre terminó coreando a pleno pulmón un campo que se dio el gusto de aplaudir a las estrellas -incluido Diomande, con un regate fugaz- a las que el año pasado llegó a odiar con todas sus fuerzas.