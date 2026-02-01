El Madrid evita otro patinazo con un penalti en el último suspiro ante un Rayo en inferioridad

El Madrid está sumido en un peligroso viaje de tópicos. Es la dirección adoptada por Arbeloa, empeñado en resbalar sobre frases de autoayuda como "el arrepentimiento es un callejón sin salida". Esparadrapo par cerrar heridas que se han vuelto crónicas en un equipo enemistado con su afición. El Rayo se convirtió en local ante un cuadro blanco desesperado y desdibujado. Vinicius quiso convertir los pitos en aplausos con una brillantez aislada. De Frutos escupió un empate merecido para dejar al Madrid al borde del colapso del que salió con la habitual fórmula del penalti. Esta vez, en el último suspiro, con Mbappé asumiendo la responsabilidad.

Vinicius se reivindica, Bellingham se lesiona

En el Madrid de los intocables, el once está cada vez más definido, salvo giro brusco como el que protagonizó Bellingham, quien cayó lesionado antes del 10 de juego. En el calentamiento, el inglés se llevó la mano a los isquios, advirtiendo lo que después pasaría. Una baja fulminante que obligó a entrar a Brahim. Camavinga, en lugar del sacrificado Carreras, fue la única novedad con respecto al desastre de Benfica, que provocó una pitada generalizada.

Con las orejas tiesas, Vinicius convirtió los pitos en aplausos con una acción muy por encima del partido. Arrancó y amagó ante Ratiu, quien en su gran puesta de largo hace unas temporadas logró frenar al brasileño. Nada que ver con el gol perfecto, a la escuadra de Batalla, que vino acompañado de una celebración con mensaje. Mano al escudo y mensaje a la grada.

Arbeloa dirige un grupo de átomos libres que, cuando encajan, desatan fuerza nuclear. El problema es que muchas veces son como un cometa que atraviesa un lugar concreto para el que hay que pedir un deseo desde el corazón. Es el caso de Güler, mejor en la banda que como capataz de una escuadra donde el orden es lo de menos.

El turco obligó a Batalla a sacar una buena mano. El Rayo, sin finura en el último pase, acabó cargándose ocasiones, lo que activó de nuevo las alarmas del Bernabéu. Álvaro García y Chavarría fueron los más incisivos al intentar recuperar los pitos en el estadio blanco. Volvió la sinfonía que atenta contra los tímpanos con el 1-0 parcial.

Mbappé logra la solución de penalti

El francés es un sospechoso habitual en el área. Reclamó un penalti tras la reanudación por un empujón de Ratiu. Díaz de Mera se negó a ampliar su cuenta desde los once metros y en la acción seguida el Madrid volvió a ser el de los últimos partidos. Gran pase por alto de Gumbau para encontrar a Álvaro García, quien la dejó en bandeja para que De Frutos hiciese el empate ante un Tchouaméni indolente.

Turno para los cambios de Arbeloa, empeñado en mantener a Mastantuono más allá de lo aceptable por un público que estalló contra los suyos en un mano a mano errado por Ratiu. Courtois pospuso la tragedia de un equipo carente de sentido donde Gonzalo se convierte en el mejor defensa. En un duelo sumido en el disparate, Mbappé se topó con el travesaño después de una salida a destiempo de Batalla en un balón dividido.

Lo que le faltaba al Bernabéu era esto. Sentirse inferior también en Liga ante un rival como el Rayo. A diez para el final, el Madrid recibió una vida extra tras la expulsión de Pathé Ciss por una dura entrada sobre Ceballos. Faltaba el 'show' de Vinicius, quien empujó a Ilias para llevarse una amarilla que le impedirá estar en Mestalla. Camavinga se apuntó con un cabezazo al palo. Acoso y derribo, con peticiones desesperadas del penalti de cada día en nueve de añadido que llegaron en el 97. Lo forzó Brahim y lo anotó Mbappé, para dejar en suspenso una crisis que amenaza con ser irreversible.