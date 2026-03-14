Festival del Madrid ante el Elche en la noche de 'La Fábrica'

El gran enemigo del Madrid este año había sido él mismo. Un equipo que pasaba de la excelencia a la mediocridad con pasmosa facilidad. En un momento crítico de la temporada ha recuperado el oficio y el compromiso sin estrellas como Mbappé y Bellingham. A cambio, con un protagonismo real de 'La Fábrica'. Contra el Elche, Rüdiger abrió el camino, Valverde lo iluminó y Huijsen cerró la función. Terminó Arbeloa con siete canteranos, cuatro con ficha del Castilla, ante un Elche que no compareció. Un festival, coronado con el tanto de Güler desde más de 60 metros.

Con diez bajas y una eliminatoria ante el City encaminada, Arbeloa dio entrada, por obligación, a Fran García en lugar de un Mendy que no sale de la enfermería. También entró Carvajal en lugar de Trent, mientras que Güler descansó. Esto le permitió a Thiago Pitarch seguir ganando minutos.

El 3-0 frente al City ha difuminado la toxicidad que se respiraba en el club. Lo ha hecho con una fórmula inexplorada con tanta profusión desde los tiempos de la Quinta del Buitre. A Thiago Pitarch se unieron Yáñez, Diego Aguado, Palacios y Manuel Ángel, que metió un tanto en propia tras una desconexión de Camavinga. Con similar ADN: Gonzalo, Fran García y el propio Carvajal.

Sigue habiendo demonios en el conjunto blanco, como el hecho de pensar que viven en una persecución arbitral en LaLiga. Pero fue una falta cometida por Redondo al borde del área la que abrió el camino hacia la victoria. Un apellido muy grueso para llevarlo en una camiseta del Bernabéu. La sacó el hombre de moda, Valverde, quien abrió las aguas del Elche. Un mal despeje al centro fue aprovechado por Rüdiger en el 39.

Güler, gol de Puskas

El alemán, que hace apenas unas semanas salió indemne de una grave desconexión contra el Getafe, enganchó una volea para orientar el resultado. La segunda actuación de la noche corrió a cargo de Valverde, el hijo pródigo, que por tercer partido consecutivo volvió a ver puerta con un tanto por la escuadra.

El choque de la primera parte entre Camavinga y Sangaré le daba al Madrid la capacidad para hacer un sexto cambio por conmoción. Era la gran preocupación que le quedaba a Arbeloa. No perder efectivos y menos baluartes. Valverde se vino al suelo tras un golpe en el tobillo que activó el operativo de protección.

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El Madrid terminó con un once que fue media Fábrica, con Diego Aguado por Rüdiger. Yañez ya se había incorporado, lo que llevó al banquillo blanco a hacer cálculos para no cometer alineación indebida. Fue este último el que puso un caramelo para que Huijsen se reconfortase. Una explosión de canteranos (siete en el campo y cuatro del Castilla) para la gran noche de 'La Fábrica' que cerró Güler con un gol candidato al Puskas.