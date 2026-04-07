El Bayern deja vivo al Madrid al borde del precipicio

Tiene el Madrid la tendencia esta temporada de presentarse a los exámenes sin estudiar. Porque le ha valido históricamente para resolver la mayoría de sus problemas. Este año, con la milagrería no le ha bastado. El Bayern golpeó hasta dos veces, con Luis Díaz y Kane, pero no supo rematarle. Neuer se impuso al pasado y dio un recital para que la eliminatoria se decida, sin Tchouaméni, por sanción, en un ambiente hostil. Con un solo gol de distancia tras el acierto de Mbappé.

Arbeloa tiene muy claro cuál es su papel. Oficio y orden para resistir ante la obligación de proponer, que en su caso, se basa en balones largos, espacios y Vinisistema. El orden, según vaya el encuentro. El Bayern puso la cabeza y el local, los kilómetros, para un 0-1 que descubrió la eficacia bávara.

Golpeó al borde del descanso Luis Díaz después de sentirse apagado en duelo de viejos conocidos con Trent. Jugada de tiralíneas, con Kane combinando para Gnabry, quien filtró un pase exquisito que dejó al colombiano con una definición perfecta. Reclamó Vinicius mano en el inicio de la jugada.

Pero las manos que aparecieron fueron las de un Neuer que, con 40 años, se enfrentaba al pasado y a la maldición de los porteros del Bernabéu. Blocó una internada de Mbappé, al que el Bernabéu siguió de cerca en cada carrera negociada, y un disparo cruzado. También puso guante duro abajo para moler a Vinicius.

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Neuer, contra el mal del Bernabéu

Mientras el Bayern masticaba sus jugadas, el Madrid mordía siempre que podía para intentar ponerse por delante. Lo que siempre es sinónimo de orientar la eliminatoria. Sin embargo, bien pudo irse el conjunto alemán al descanso con un 2-0. Fue en el 10, una de esas acciones de las que uno se acuerda toda la eliminatoria: un remate de Upamecano con todo a su favor que salvó Carreras bajo palos.

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Tras la salida de vestuarios, Kane hizo de martillo pilón para poner el segundo a favor de los bávaros. Lo tenían todo a su favor para darles de su propia medicina y eficacia. Porque el Madrid parecía envuelto en un camino de fallos y paradas de Neuer con Vinicius y Mbappé involucrados. Hasta que el francés encontró una vía de agua para aprovechar un exquisito pase de Trent, quitándose el mal sabor de boca. A partir del 1-2, un intercambio nulo de golpes que deja viva la eliminatoria.