Homenaje para Carvajal, abucheos para Mbappé

Lo de menos en el Real Madrid – Athletic que bajó el telón a la temporada con amplia victoria blanca el Bernabéu era el resultado. Existía una carambola para el conjunto vasco, pero no estuvo cerca de lograrla. Los grandes protagonistas del encuentro fueron Alaba y, sobre todo, Carvajal, por carrera y motivos propios que tendrá que ganarse Mbappé.

Por si Mbappé tuviese alguna duda, la afición blanca le recordó que no le perdona esta temporada. Vinicius no estuvo. Prefirió alejarse de los juicios de un campo en plena campaña electoral. Con Florentino Pérez defendiendo su presidencia desde el palco y Enrique Riquelme posando con bufanda y camiseta de Carvajal.

Carvajal regaló una asistencia para que Gonzalo definiese ante Padilla. Pólvora entre canteranos. Una conexión castiza que el socio con derecho a voto querría recuperar. En tiempos de crisis, volverán a sonar las exigencias sobre estrellas como Bellingham.

Arbeloa buscó la paz con todos

El tanto del inglés, que supuso el 2-0 al borde del descanso, demostró que es posible una combinación de lo propio y lo fichado. Thiago Pitarch filtró un pase picado para que Jude escuchase de nuevo su cántico. Con él sí hubo bula, a diferencia de Mbappé, quien acalló los abucheos con un gol. Se fue a beber agua y Arbeloa aprovechó para vencer una reconciliación.

Se vio muy forzada, a diferencia del abrazo sincero de Bellingham con un entrenador que también se despidió de la que ha sido su casa durante dos décadas. Quiso sellar la paz con todos. Hasta con jugadores como Ceballos, al que desterró. Brahim cerró la goleada antes del 4-2 de Izeta en un día que sí era para traer pastelitos. No como los desayunos envenenados de marzo.

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Alaba recibió el abrazo de su familia en su último paseo. En el público alguno levantó la silla de plástico que condensa la Champions de las remontadas. Hasta que llegó el aplauso final de Carvajal. Pelos de punta incluso entre los rivales. El epílogo con un pasillo que paró el partido y en el que cedió el brazalete a Valverde. Lágrimas, recuerdos, camisetas y un ‘2’ de leyenda.