Vinicius evita que el Madrid se desenganche de la Liga en un derbi incendiario

Los derbis son siempre un enfrentamiento visceral. Da igual lo que esté en juego. Un Real Madrid - Atlético es la viva expresión de la rivalidad. Desde el momento en el que Lookman adelantó a los de Simeone, un tanto remontado de modo exprés por Vinicius y Valverde, que terminó expulsado por una entrada con su viejo enemigo Baena. Antes de quedarse con diez, Nahuel igualó el enfrentamiento con un tanto de época, respondido bravamente por el brasileño, que mantiene el pulso de la Liga.

Nadie duda ya de los onces de Arbeloa. El escogido en el derbi fue el mejor ejemplo de qué quiere para su Real Madrid. Presión alta y asfixia al rival, más si se trata del Atlético. Para eso necesita jugadores como Thiago Pitarch y Brahim, quienes no negocian un esfuerzo y espolean a Vinicius. La única gran novedad fue la de Carvajal. Trent, al banquillo, por decisión técnica. Simeone, con Koke en la sala de máquinas.

Golpeó primero el Atlético

En el derbi de los porteros suplentes, Musso reivindicó su titular nada más arrancar el encuentro para frenar un derechazo de Carvajal, que sufrió, y mucho, frente a Lookman. Lo mismo pasó en el bando contrario con Ruggeri y Valverde, que activó la estela de jugador diferencial en el minuto 8 para hacer un calco de su primer tanto contra el City. Esta vez, el palo frenó su remate.

Resistió el Atlético el acaso de un Madrid que, ante la falta de un delantero centro, ataca por todos los carriles. Esto provoca todo tipo de situaciones en el área como el doble remate de Vinicius que Giuliano, el estajanovista rojiblanco, sacó bajo palos. La primera parte fue una centrifugadora, con los del Cholo saliendo a la contra y poniendo a prueba a un Lunin al que casi entierra Llorente con un disparo por abajo.

Protestó el polivalente jugador del Atlético un penalti por una entrada temeraria de Carvajal que Munuera Montero entendió como residual. No tuvo argumentos en contra el tanto de Lookman, que aprovechó un taconazo de Giuliano para dinamitar un encuentro donde el Madrid había percutido de todas las maneras sin éxito. Los de Simeone han aprendido a competir por encima de sus debilidades.

Partido vibrante, de ida y vuelta, que arrancó con la entrada de Le Normand en la segunda por indisposición. En su lugar, Giménez, mientras el público local buscaba a Mbappé en el banquillo. Y el penalti que no le pitó a Carvajal sí lo señaló Munuera con Hancko como protagonista de una infracción sobre Brahim. Vinicius volvió a olvidarse de ejecuciones extrañas y acertó de nuevo.

Vinicius y Valverde, pólvora y dinamita

Valverde provocó el fallo de Giménez con la enésima presión. Entre uruguayos andaba el juego. O el fuego, que aprovechó el atacante blanco para batir por bajo a Musso con un gran remate. Tres minutos de locura antes de la entrada en juego de Mbappé en el 64. No tardó en eclipsarle Nahuel Molina con uno de los mejores tantos de la temporada.

Otro futbolista que ha llegado al tramo decisivo de la campaña con una energía imparable. El empate es uno de esos goles imposibles de describir con palabras. Sin embargo, Vinicius lo redujo a categoría de highlight al sacarse otra obra maestra de la manga. Por fin se liberó de la marca que tenía adosada para escaparse hacia el centro. La clavó en el palo largo con una rosca perfecta que hizo inútil la estirada de Musso.

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El encuentro no había terminado con el 3-2. En el minuto 76, Valverde fue expulsado por una patada en el tobillo sobre Baena. La resurrección de una vieja rivalidad que hizo estallar al Bernabéu contra Munuera Montero, quien no convenció a Arbeloa con sus explicaciones. Con superioridad, Julián Álvarez estrelló un topetazo en el poste para darle más suspense a un derbi histérico que se llevó el Madrid gracias a una buena parada final de Lunin.