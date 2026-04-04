REAL MADRID
Muriqi crucifica al Madrid y pone en bandeja la Liga al Barça
El Mallorca logra una victoria bíblica con tantos de Morales y el kosovar en el descuento, que anuló el cabezazo de Militao en el 88
La Semana Santa del Madrid arrancaba, según el calendario interno, el próximo martes, con la visita del Bayern al Bernabéu. La visita a Mallorca era el final de la Cuaresma. Pero en Son Moix, campo beatificado, Arbeloa salió crucificado por el demonio Muriqi, que anuló un martillazo de Militao a última hora. Un triunfo que revienta la Liga y que tendrá efectos colaterales en la Champions.
Arbeloa fue a la Bolsa en marzo. Metió todas sus acciones a la cantera y a un esquema sin Bellingham y Mbappé. Ya no puede permitirse ese lujo. El francés fue titular y Vinicius suplente en un esquema donde apareció Manuel Ángel. La gestión intergaláctica no va a ser fácil en el Madrid.
Un día uno puede dar con la tecla y al siguiente acordarse de los tropiezos frente a Osasuna o Getafe. El 4-4-2 de Demichelis aguantó en la primera parte con el buen hacer de Leo Román, autor de tres intervenciones que demuestran su importancia en los partidos grandes.
La primera gran ocasión, en el 21, con Mbappé fallando un mano a mano. La segunda, tres después, al palo largo. La tercera, poco después, con una volea de Güler. La asociación franco-turca que dimitió en el repliegue del gol del Mallorca, que llegó en el 41 después de que Maffeo aprovechase una autopista por la banda derecha para poner un centro perfecto a Morlanes, quien con la derecha batió a Lunin.
Un martillazo inútil de Militao
Se quitó el mal cuerpo el aragonés, al que minutos antes se le fue un balón alto tras un cabezazo a bocajarro después de una maniobra exquisita de Muriqi contra Rüdiger, el único con oficio defensivo. Soñará Camavinga con la bronca que le echó al alemán. Al igual que con Luvumbo, capitán de la revolución.
Arbeloa no tuvo más remedio que sacar a calentar a Vinicius. El Mallorca no se echó atrás al ver el que el Madrid salió aún más desconcertado de vestuarios. Bellingham y Militao acompañaron al extremo en la operación remontada. Los sacrificados: Camavinga, Manuel Ángel y Huijsen. Cambios evidentes.
Todos los pesos pesados al campo. El Madrid de los jugadores, por encima de cualquier entrenador. Arbeloa quiso dejar un último mensaje, quitando a Güler y poniendo a Thiago Pitarch para contagiar de energía al resto. Militao conectó un testarazo en el 88. Un martillazo que concedía un empate sin fútbol, el que le sobra a un Muriqi que ajustició al Madrid en el 91 con una definición de lujo para una victoria bíblica.
La redención de Muriqi contra la indolencia de Mbappé
Mbappé liderará la clasificación de máximos goleadores de LaLiga (23), pero su inmediato perseguidor, Muriqi, fue el jugador verdaderamente decisivo. El tanto de la victoria que sacó al Mallorca del descenso fue el 19º de la temporada. Un gol que sanó la herida que confesó el delantero tras fallar un penalti en el descuento contra el Elche y ver cómo Kosovo se quedaba a las puertas de estar en el Mundial. Un ejemplo de compromiso, a diferencia de la indolencia en el sacrificio del galo. "Llevo unas dos malas semanas, aunque desde fuera parezco muy feo y duro, también soy humano". Palabra de líder.
- Atlético - Barcelona: resultado, resumen y goles del partido de LaLiga EA Sports
- Cabreo de Lamine Yamal
- Ferrero, extrenador de Alcaraz, le avisa: 'Me equivoqué, pero las distracciones cada vez son más golosas
- Resumen, resultado y goles del Mallorca - Real Madrid de LaLiga EA Sports
- Reacciones y polémica del Atlético de Madrid - Barça
- Advertencia al Barça: el Inter se planta por Bastoni
- El dato que invita a soñar: Ansu es otro
- Máxima tensión: el vestuario del Barça teme una guerra del Atlético en la Champions