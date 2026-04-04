Muriqi crucifica al Madrid y pone en bandeja la Liga al Barça

La Semana Santa del Madrid arrancaba, según el calendario interno, el próximo martes, con la visita del Bayern al Bernabéu. La visita a Mallorca era el final de la Cuaresma. Pero en Son Moix, campo beatificado, Arbeloa salió crucificado por el demonio Muriqi, que anuló un martillazo de Militao a última hora. Un triunfo que revienta la Liga y que tendrá efectos colaterales en la Champions.

Arbeloa fue a la Bolsa en marzo. Metió todas sus acciones a la cantera y a un esquema sin Bellingham y Mbappé. Ya no puede permitirse ese lujo. El francés fue titular y Vinicius suplente en un esquema donde apareció Manuel Ángel. La gestión intergaláctica no va a ser fácil en el Madrid.

Un día uno puede dar con la tecla y al siguiente acordarse de los tropiezos frente a Osasuna o Getafe. El 4-4-2 de Demichelis aguantó en la primera parte con el buen hacer de Leo Román, autor de tres intervenciones que demuestran su importancia en los partidos grandes.

La primera gran ocasión, en el 21, con Mbappé fallando un mano a mano. La segunda, tres después, al palo largo. La tercera, poco después, con una volea de Güler. La asociación franco-turca que dimitió en el repliegue del gol del Mallorca, que llegó en el 41 después de que Maffeo aprovechase una autopista por la banda derecha para poner un centro perfecto a Morlanes, quien con la derecha batió a Lunin.

RCD Mallorca - Real Madrid I El gol de Vedat Muriqi / LALIGA

Un martillazo inútil de Militao

Se quitó el mal cuerpo el aragonés, al que minutos antes se le fue un balón alto tras un cabezazo a bocajarro después de una maniobra exquisita de Muriqi contra Rüdiger, el único con oficio defensivo. Soñará Camavinga con la bronca que le echó al alemán. Al igual que con Luvumbo, capitán de la revolución.

Arbeloa no tuvo más remedio que sacar a calentar a Vinicius. El Mallorca no se echó atrás al ver el que el Madrid salió aún más desconcertado de vestuarios. Bellingham y Militao acompañaron al extremo en la operación remontada. Los sacrificados: Camavinga, Manuel Ángel y Huijsen. Cambios evidentes.

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Todos los pesos pesados al campo. El Madrid de los jugadores, por encima de cualquier entrenador. Arbeloa quiso dejar un último mensaje, quitando a Güler y poniendo a Thiago Pitarch para contagiar de energía al resto. Militao conectó un testarazo en el 88. Un martillazo que concedía un empate sin fútbol, el que le sobra a un Muriqi que ajustició al Madrid en el 91 con una definición de lujo para una victoria bíblica.