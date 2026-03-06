Valverde saca del pozo al Madrid a última hora

El Madrid es un equipo sin grandes argumentos. Un autómata al que solo le salvan los ejercicios individuales como el zambombazo de rebote de Valverde a última hora. Un azucarillo al que el tanto 'in extremis' del uruguayo, en el 95, -donde el Celta protestó una falta previa-, le dio un balón de oxígeno en Liga. Otra actuación pobre, a la espera del gran examen del City.

El espejismo de Tchouaméni

El once que dispuso Arbeloa en Balaídos fue un fiel reflejo del Madrid esta temporada. Con Mendy siendo titular tras ser un fantasma. Sin '9' en una dupla atacante formada por Vinicius y Brahim, otro de la nada al todo. O con un Pitarch promocionado por las ausencias ante un rival en una buena dinámica.

Cada partido, una película. Contra el Celta, protagonismo a través del balón, en contra de lo que se dibujará en la fundamental eliminatoria frente al City. En el fondo da igual, porque el Madrid es un equipo de cristal en todos los sentidos donde Courtois ejerce de seguro contra accidentes. Y pierde su voz en las broncas.

El gol de Tchouaméni para abrir la lata en el Celta - Real Madrid de la jornada 27 / Otras agencias

A pesar de la fragilidad sistémica, dio primero Tchouaméni. Con dos goles en los últimos partidos, el francés se ha visto obligado a ser más que un ancla. Acertó en el 11 de partido después de un palo del partido al finalizar una jugada a balón parado. Ni siquiera verse tan pronto por delante fue estímulo suficiente.

Borja Iglesias desnuda a Trent

Trent volvió a demostrar que su buen pie no compensa su total falta de aptitudes defensivas. Circunstancia de sobra conocida, pero que se agudiza en un Madrid carente de rigor defensivo. Swedberg, ídolo en el triunfo del Bernabéu, dejó en la lona al inglés para que Borja Iglesias hiciese el empate en el 25.

Un tanto que cualquier delantero centro va a firmar si le dejan tiempo y espacio como el que concedió la zaga blanca. Apareció entre tres para devolver a los de Arbeloa al rincón en el que llevan instalados hace semanas. Detrás de la masa de pases solo aparecía la figura de un equipo doliente.

El Madrid se fue a los vestuarios con la habitual sensación de que sin Courtois la vida sería insufrible. El belga impidió que el Celta cobrase ventaja después de descerrajar la pobre resistencia madridista con un remate de Swedberg tras un pase raso de Román.

"Más alto", pidió Vinicius ante la habitual cantinela del 'Balón de Playa' para estimularse ante el dos para uno constante que le planteó Giráldez. El celtismo se desesperó con Díaz de Mera, partidario del dejar hacer y sin espíritu sancionador como ocurrió en un agarrón manifiesto de Valverde.

Ejercicio de supervivencia

El que más se exigió fue Pitarch, consciente de que el ascensor de los canteranos blancos funciona solo en momentos así. Se mostró en ataque, en la creación y hasta en la definición. El Madrid de 'La Fábrica', que suplantó a un Güler que no se creyó que fuese sustituido por Palacios. Show tras un pobre partido.

Arbeloa sabe que el turco tiene menor importancia que el resto en un vestuario que no quiere tener en su contra. Máxima fundamental para sobrevivir, la única estrategia que le queda. El VAR fue a revisar un penalti de mano por Jutglà y encontró un empujón de Palacios sobre Ilaix muy protestado por los madridistas.

La siguiente acción, un regate hacia la nada de Vinicius, prólogo de otro cambio: Gonzalo en el campo y Brahim camino a la caseta. Al Celta le quedaba la carta de Iago Aspas, que hizo una jugada principesca para enviarla con violencia al palo y dejar sin cintura a Asencio. Hasta que apareció Valverde, con un cañonazo a la desesperada que se encontró con el taconazo de Fer López para rescatar tres puntos de supervivencia.