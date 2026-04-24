Bellerín confirma que el Madrid es una feria y el Barça puede dar el golpe de gracia a la Liga

El Madrid va por LaLiga como si fuera una gira de despedida. Una banda de músicos a los que se les presupone un control de las partituras, pero que se han empeñado en desafinar. Contra el Betis, de nuevo el desconcierto. Después de pasearse por La Cartuja como si fueran los Globetrotters -pero sin gracia-, Bellerin dio, en el tiempo de descuento una puñalada que deja al Madrid de Arbeloa sin argumentos. Justicia divina del exblaugrana para un equipo que no se ha tomado en serio el fútbol este año. El tanto de Vinicius tras un rebote fue insuficiente para validar el excelso trabajo de Lunin, el único que mantuvo con vida a los blancos. Un Madrid que se mimetizó con la Feria de Abril.

El rebote como forma de vida

Arbeloa quiso morir matando. No tuvo otra opción. Conforme pasen los días, el número de candidatos para sustituirle irá en aumento. En La Cartuja, Pitarch al verde, junto a Mendy. De Carvajal, ni rastro. Ceballos, con la temporada finiquitada por decisión técnica. Con todo prácticamente perdido, habrá cero concesiones. Que, al menos, quede la marca de autor.

Sin llegar a los cinco minutos, susto para los blancos. Brahim, al límite de una mano que el Madrid reclamaría en la otra área a la media hora. Con el hispanomarroquí como protagonista, pero esta vez ejecutando un disparo que golpeó en la mano de Ricardo Rodríguez. Para entonces, los de Arbeloa ya se habían puesto por delante con un gol de Vinicius. El brasileño aprovechó un mal despeje de Vallés tras un tiro de Valverde, obligado a armar la pierna ante la falta de respuesta de sus compañeros.

El uruguayo actuó de ‘5’, con Bellingham como interior. Un 4-3-3 con Vinicius pegado a la izquierda, Brahim pisando zonas interiores y Mbappé jugándoselas todas. En el bando contrario, Abde como revulsivo de un Betis que terminó la primera parte acosando a Lunin. Pitarch cometió en el 43 un error en la salida de balón que empieza a ser recurrente en su expediente. El contexto ayuda.

El ucraniano tuvo que aparecer desde su profesión de riesgo para sacar una mano prodigiosa a un disparo seco, a la cepa del poste, de Antony. El brasileño venía de sufrir una dura entrada de Huijsen, sancionada con amarilla. Para colmo, el central hizo gestos de llorar, sin ser consciente de lo cerca que había estado del peligro. Terminó descompuesto el Madrid el primer acto, con Bakambu perdonando un mano a mano, Antony reforzando la idoneidad de Lunin y Fornals rozando el gol con otra finalización peligrosa.

Lunin no pudo con todo

La segunda parte fue un partido de exhibición. Una sucesión de imprecisiones en un partido abierto entre dos equipos liberados de sus cargas personales. A Mbappé le anularon una volea para salir en los highlights mientras Bellingham buscaba terminar con su sequía goleadora. Era una noche de Feria, donde todo podía pasar, al calor de una noche en la que Abde se enredó entre sus regates. En el 66, Thiago Pitarch volvió a hacer un curso de prevención en riesgos laborales después de un mal control dentro del área que provocó el remate del Cucho Hernández de empeine.

El mayor aliciente era el regreso de un Isco recibido con amor. En juego, la ley de los exjugadores contra un equipo indolente que flotaba gracias a Lunin, el espíritu del hielo. Un portero al que le dolió la eliminación del Bayern, porque todos dijeron que con Courtois aquello no habría pasado. Cuando el problema del Madrid es de falta de consistencia. Ningún jugador va a regalar esfuerzos sabiendo lo que pasará a partir del 11 de junio en EEUU. Lamine advierte el camino para el resto, por eso, en el 80, Mbappé pidió el cambio.

Calma tensa hasta el final. Suficiente para que el Madrid perdiese el placebo de la Liga, derrumbando la teoría de un Arbeloa que tendrá dificíl amarrarse al cargo. Reclamó Antony un penalti de Mendy para dinamitar desde los once metros el campeonato, pero Soto Grado lo entendió como un desvanecimiento. El Madrid acabó cayendo por su propio peso. La carga de la mediocridad que resolvió Bellerín en el tiempo de descuento con un gol que puede valer una Liga. Mendy, el criogenizado, no supo resolver una acción que le da al Barça la capacidad para el golpe de gracia.