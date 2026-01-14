¡Ridículo monumental en el debut de Arbeloa!: eliminado por el Albacete de Segunda en Copa

Como si fuera una metáfora del actual Madrid, el debut de Arbeloa fue en una densa niebla. Pero lo de menos era el tiempo, que tampoco tendrá Arbeloa para corregir el rumbo. La ejecución de Xabi Alonso no ha cambiado nada. Detrás de la sangre solo ha venido un dolor inhumano y espantoso. A la primera de cambio, siniestro total. El peor debut imaginado. La prueba de que no hay nadie al volante. Ni volante. El Madrid fue el equipo de Segunda. Javi Villar retrató primera la defensa blanca y Jefté Betancor se encargó de eliminar de Copa a Vinicius -el resto no compareció- con un doblete en el 94 para los libros de historia del torneo. En cuartos ya no estará el Madrid. Y mucho menos Xabi Alonso, más aliviado que ninguno.

Pánico desde el inicio

Con apenas un entrenamiento real, Arbeloa tocó piezas, con el riesgo de querer contentar a todos en un día: protegiendo a Mbappé y otras estrellas; dando la titularidad a Cestero y Jiménez, los canteranos que le acompañaron en su ascenso; y dándole protagonismo a Vinicius, así como a otros en decadencia como Mastantuono o Güler. Demasiados frentes abiertos para unos jugadores que fueron en avión a Albacete.

Contra un equipo que coquetea con el descenso a Primera RFEF, al Madrid no tuvo más remedio que tomar la batuta. De nada valió el repliegue justificado en la derrota de la Supercopa que supuestamente reforzó a Xabi Alonso antes de ser decapitado "de mutuo acuerdo". Aunque la niebla se fue levantando con el paso de los minutos, el conjunto blanco volvió a quedar en evidencia en una primera mitad que salvó en los segundos de añadido. En el fútbol moderno no hay cambios milagrosos. Huijsen, formando pareja con Asencio, se mostró como un soldado vulnerable para la guerra contra la apatía. Una pérdida de Mastantuono, tras intentar el enésimo quiebro que saben hasta en Segunda, le dio una opción clara a Bernabéu, clave para frenar a Vinicius en una contra posterior.

El problema era el de siempre. Cero creatividad e ideas más allá de darle el balón al brasileño para inventar y colgar balones a Gonzalo. Con tan apática propuesta, Lunin recibió el primer aviso antes de que Javi Villar, excanterano blanco, confirmase que el Madrid carece de oficio. Lazo, con música de suspense, la puso para que su compañero retratase a Arbeloa de córner. Con las manos en los bolsillos, mirando a la nada, incluso en el gol del empate de Mastantuono -también a balón parado-, de nuevo en el tiempo añadido de la primera parte. Como en Yeda, la coronación de una igualdad sufrida.

Ridículo confirmado

La segunda mitad iba a estar marcada por la preparación física, el aspecto que decantó el despido de Xabi Alonso cuando Florentino trajo de vuelta a Pintus, en contra del criterio del vasco. Más allá de un par de golpes en el pecho, Arbeloa mantuvo su hieratismo. Empujó el Madrid en la reanudación con Vinicius al mando. A través de sus regates buscaba recuperar el sentido del ridículo un equipo que zarandeaba el área con pases sin un criterio definido.

Los cambios del Albacete equilibraron más el partido. Fran García, que salvó un último pase envenenado, fue sacrificado en el primer cambio, con un fundido Huijsen. A la vista de lo sucedido esta temporada, cada movimiento se examina con lupa. Camavinga y Alaba fueron los primeros reclutas para evitar la debacle. Gonzalo buscó la ventaja con un cabezazo que se fue al cielo de un Belmonte que veía pasar con gusto el tiempo mientras Alberto González afinaba los marcajes.

A fin de cuentas, hasta esta semana, él era un entrenador de mayor categoría que un Arbeloa que se encomendó a un viejo compañero como Carvajal para evitar un ridículo que se confirmó con el gol de Jefté Betancor. Una situación crítica que no es de este partido ni del siguiente. Al rescate, con el tiempo casi cumplido, apareció Gonzalo. La antesala a la eutanasia que encargó Jefté, nombre bíblico, como la tragicomedia perpetrada entre Lunin y Carvajal en un gol en el 94 -el primero en el 82- que borró al Madrid del mapa. Como contra el Alcorcón, el Alcoyano y tantas historias de terror a las que se une el Albacete. ¿Y ahora qué? El Bernabéu sabrá si no quiere mirar al verdadero problema de un club muerto.